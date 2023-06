L’ex moglie di Kevin Costner avrebbe frequentato il vicino di casa, lui nega: “Mai stati insieme” Christine Baumgartner ha tradito l’ex marito Kevin Costner con il vicino di casa Daniel Starr. Era questa l’indiscrezione emersa dopo la notizia del divorzio della coppia. Ma il diretto interessato, imprenditore nel mondo del tech, ha smentito qualsiasi rapporto intimo con la donna, anzi, spera che possano tornare insieme.

A cura di Elisabetta Murina

Continuano a emergere ulteriori dettagli sul divorzio tra Kevin Costner e Christine Baumgartner e sul presunto tradimento dell'ex moglie con il vicino di casa Daniel Starr. Ma stando a quanto riporta TMZ, l'imprenditore non avrebbe mai avuto una relazione con la donna.

Il presunto tradimento della moglie di Kevin Costner

Stando a quanto aveva fatto sapere The Sun qualche giorno fa, Kevin Costner si sarebbe infuriato con un vicino di casa, Daniel Starr, imprenditore nel settore hi-tech, perché l'uomo avrebbe avuto una relazione con la sua ex moglie. Così, lo avrebbe costretto a lasciare l'appartamento, che aveva preso in affitto lo scorso giugno, dopo aver scoperto che i due si frequentavano regolarmente, proprio mentre lui era in viaggio per le riprese di Yellowstone.

La smentita del vicino di casa Daniel Starr

Il diretto interessato, raggiunto da TMZ, ha smentito di aver avuto una relazione intima e sessuale con Baumgartner, ex moglie di Costner. L'uomo ha fatto sapere di non aver mai avuto problemi con la coppia, in particolare con Costner, e che il rapporto con la donna è sempre stato il tradizionale proprietario- inquilino. Non solo: Starr ha aggiunto che spera Costner e Baumgartner riescano a risolvere i loro problemi e tornare insieme, soprattutto per il bene dei figli.

La coppia aveva annunciato il divorzio lo scorso maggio, dopo quasi 20 anni di matrimonio. Ad annunciarlo è stato il portavoce dell'attore, Arnold Robinson, che attraverso un comunicato ha rivelato che il divo di Hollywood e sua moglie hanno avviato le pratiche per il divorzio. Negli anni, sono diventati genitori per tre volte di Cayden, Hayes e Grace, rispettivamente di 16, 14 e 13 anni. Stando alle carte depositate in tribunale e rese pubbliche da People, la donna avrebbe chiesto 248mila sterline al mese per il mantenimento dei loro tre figli.