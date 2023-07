Vacanze alle Hawaii per Christine Baumgartner dopo il divorzio da Kevin Costner: “Ha incassato l’assegno” L’ormai ex moglie di Kevin Costner, è stata pizzicata dai paparazzi di Tmz a godersi le spiagge finissime e le acque tropicali, insieme ai suoi figli, sotto il sole delle Hawaii. Appena una settimana dopo aver incassato il primo assegno dal marito.

Dopo la guerra, un po' di meritata pace. Christine Baumgartner, l'ormai ex moglie di Kevin Costner, è stata pizzicata dai paparazzi di Tmz a godersi le spiagge finissime e le acque tropicali, insieme ai suoi figli, sotto il sole delle Hawaii. Il sito di gossip americano aggiunge sibillino: "Appena una settimana dopo aver ottenuto un cospicuo assegno dall'ex marito". Parliamo del sostegno per i figli che Kevin Costner dovrà sborsare, come stabilito dal giudice: 129.755 dollari al mese. Una bella sommetta, che però potrebbe anche aumentare considerato che la decisione è provvisoria. Lei aveva chiesto 248mila dollari al mese e aveva rifiutato un mantenimento iniziale offerto da Costner pari a 50mila dollari.

La nuova vita di Christine Baumgartner

Christine sembra essere nel pieno dell'allegria sulle spiagge delle Hawaii. Le foto la mostrano mentre scatta selfie con sua figlia sul bagnasciuga. Gli umori sembrano ottimi, e come si può essere alterati durante una vacanza alle Hawaii. Però, chiaramente, le immagini sono importanti perché arrivano sette giorni dopo un divorzio che sta occupando le pagine di tutto il mondo da giorni. È un messaggio chiaro che Christine Baumgartner vuole dare all'esterno, all'ex marito e al suo entourage. Per dirla con Vasco Rossi, anche se dubitiamo che la Baumgartner possa conoscere la canzone: "Io sono ancora qua, eh già".

Il 31 luglio dovrà lasciare la casa di Kevin Costner

La sentenza ha stabilito che Christine Baumgartner dovrà lasciare la villa di Kevin Costner entro il 31 luglio. Lei sosteneva di essere perseguitata dal marito e costretta a lasciare la villa di Santa Barbara contro i suoi diritti, ma il giudice ha fatto valore l'accordo prematrionale. Nella sentenza, è precisato che Christine Baumgartner non può prendere nulla dalla villa: niente mobili, niente arredi, niente elettrodomestici, niente opere d'arte. Manca sempre meno alla data prefissata dal giudice.