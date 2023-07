Kevin Costner e Christine Baumgartner, il giudice: “Lei non può prendere nulla dalla casa di famiglia” Come riporta Tmz, il giudice ha stabilito una regola molto stringente che farà ben riflettere Christine Baumgartner, prima di prendere qualsiasi cosa dalla casa che dovrà lasciare il 31 luglio.

C'è una nuova sentenza che apre un altro scenario nella causa di separazione tra Kevin Costner e Christine Baumgartner. Come riporta Tmz, il giudice ha stabilito una regola molto stringente che farà ben riflettere Christine Baumgartner, prima di prendere qualsiasi cosa dalla casa che dovrà lasciare, sia essa un divano, un frigorifero o un secrétaire (ammesso che ce ne sia uno in casa Costner). Il giudice nel difficile caso di divorzio ha emesso questa sentenza: a Christine è consentito rimuovere e prendere tutti i suoi vestiti, articoli da toeletta, borse e gioielli quando lascerà la mansion. Non è però autorizzata a prendere altro senza raggiungere prima un accordo con Kevin Costner. La moglie dovrà lasciare la casa entro il 31 luglio.

La nuova sentenza

Qualsiasi altra cosa che vada oltre le sue cose più strette, non possono essere prese senza l'accordo con Kevin Costner. Quindi, niente mobili, niente arredi, niente elettrodomestici, niente opere d'arte. Nei documenti legali, in possesso di Tmz, l'attore di Yellowstone sostiene che Christine Baumgartner lo stava derubando, prendendo beni di proprietà dell'attore e denaro senza il suo consenso. Tra le altre cose, Christine Baumgartner avrebbe comprato una macchina di lusso un mese prima di chiedere il divorzio con i soldi di Costner. L'avvocato dell'attore ritiene la cosa molto curiosa perché di solito le auto venivano prese in leasing. Christine Baumgartner avrebbe progettato l'acquisto per ottenere vari oggetti da monetizzare dopo il divorzio.

Kevin Costner rispetterà il contratto prematrimoniale

Tmz, intanto, conferma che Kevin intende rispettare il contratto prematrimoniale che lui e Christine hanno firmato, nonostante sia frustrato dal fatto che lei e i suoi avvocati stiano mettendo in discussione quel documento ad ogni occasione. L'assegno sarebbe di 129.755 dollari mensili. Una guerra aperta tra i due con Kevin Costner deciso a rendere la vita di Christine Baumgartner difficile sul piano legale.