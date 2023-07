Costner vs Baumgartner: lite anche per cose di cucina, il letto del cane e l’ombrellone da spiaggia Il Daily Mail rivela che Kevin Costner e Christine Baumgartner, in un divorzio da 400 milioni di dollari, stanno litigando persino per gli utensili da cucina, un lettino per cani e un ombrellone da spiaggia.

Siamo alle battute finali della causa di separazione tra Kevin Costner e Christine Baumgartner, ma ogni giorno riserva un colpo di scena. Come è noto, il 31 luglio la moglie dell'attore di "Balla coi lupi" dovrà sgomberare la villa di Santa Barbara, di proprietà esclusiva di Costner, ma intanto si continua a battibeccare sugli oggetti. Dopo aver chiuso con un assegno da mantenimento da 129.755 dollari al mese, Christine Baumgartner contesta la decisione del giudice che ha dichiarato che non può prendere nulla dalla casa di famiglia, a parte i suoi oggetti personali. Ora, infatti, si litiga su cose inique: utensili da cucina, un lettino per cani e persino un ombrellone da spiaggia bianco e blu. A questo sono ridotti Kevin Costner e Christine Baumgartner.

La guerra legale non è finita

I documenti legali ottenuti in esclusiva dal Daily Mail mostrano che Kevin Costner e Christine Baumgartner sono praticamente in guerra per tutto. Lo stesso assegno di mantenimento stabilito dal giudice è contestato (la Baumgartner vuole 250mila dollari al mese) e, appunto, il dibattimento va anche sul possesso delle pentole e sul lettino del cane. Christine Baumgartner ha stilato un elenco di oggetti che tuttora spera di portare con sé. In questi documenti in possesso del Daily Mail, quasi inverosimili, si mostra quanto sia drammatico il momento tra i due. Una fonte vicina alla famiglia ha spiegato: "Un attore che ha tutti quei milioni si ritrova a litigare con la moglie su se possa portare via la centrifuga per l'insalata o qualsiasi altra cosa dalla cucina senza un accordo scritto. È qualcosa di insignificante, al di là del credibile. Una piccolezza".

Le vacanze alle Hawaii di Christine Baumgartner

Intanto, Christine Baumgartner si trova in vacanza alle Hawaii. I cattivissimi di Tmz hanno mostrato le foto e hanno riportato fonti vicine che dicono malignamente: "La signora ha già incassato l'assegno", che intanto contesta.