Kevin Costner e il divorzio da Christine Baumgartner: “Vuole renderle la vita un inferno” Kevin Costner sarebbe furioso con l’ex moglie Christine Baumgartner per l’epilogo che ha preso il divorzio. L’attore, secondo quanto riferito da un’amica della stilista a PageSix, avrebbe intenzione di fargliela pagare: “Vuole renderle la vita un inferno. Lei voleva chiudere la separazione in maniera pacifica”.

A cura di Gaia Martino

Il giudice che si occupa del divorzio di Kevin Costner e Christine Baumgartner ha prorogato i pagamenti mensili temporanei dell'attore per il mantenimento dei figli, pari a 129.755 dollari. La guerra in tribunale tra gli ex coniugi, stando a quanto si legge su People.com, non proseguirebbe a favore del divo di Hollywood che nei documenti rilasciati ha dichiarato di non avere più i guadagni di prima, non avendo rinnovato il contratto con Yellowstone. PageSix riporta le parole di una fonte vicino all'ex coppia che racconta di un Kevin Costner particolarmente furioso: "Vuole rendere la vita di Christine un inferno".

La furia di Kevin Costner

Un'amica di Christine Baumgartner ha raccontato a PageSix che Kevin Costner, infuriato per l'epilogo della separazione, avrebbe voluto "umiliare" l'ex moglie: "Non tanto per la questione della casa, ma vuole rendere la vita di Christine un inferno per essere andata così avanti con il divorzio". Baumgartner avrebbe voluto rendere la separazione il più pacifica possibile soprattutto per il bene dei loro figli, si legge, ma sarebbe stato il divo a complicare le cose. "Non sta pensando ai bambini, a quanto sia traumatizzante per loro" ha continuato l'insider. Costner avrebbe voluto dare alla sua ex moglie 40 mila dollari per affittare una nuova proprietà, "ma lui sa quell'importo era insufficiente": "Fittare una casa nella comunità di Padaro Lane costa molto di più di quello che offriva Kevin. Avrebbe potuto offrire una somma maggiore ma ha deciso di punirla".

Christine Baumgartner dovrà lasciare la casa dell'attore entro il 31 luglio

Intanto, il giudice avrebbe respinto la richiesta degli avvocati di Costner di risolvere la questione del mantenimento dei figli prima della data del processo. Si legge su People.com che l'ex stilista di borse ha dichiarato che fino a quando non si chiuderà un accordo, lei rimarrà nella villa di Santa Barbara dell'attore. Il giudice della Corte Superiore avrebbe però stabilito che la donna dovrà traslocare entro il 31 luglio 2023. I legali dell'ex coppia torneranno in tribunale, per una nuova udienza, il prossimo 2 agosto.