La richiesta dell’ex moglie di Kevin Costner: circa 250mila sterline per il mantenimento dei figli L’ex moglie di Kevin Costner, Christine Baumgartner, avrebbe chiesto all’attore 248mila sterline al mese per il mantenimento dei loro tre figli. Non solo: anche la copertura totale delle spese scolastice ed ex extra. La coppia aveva il divorzio a maggio dopo quasi 20 anni insieme.

A cura di Elisabetta Murina

248mila sterline al mese. È questa la cifra che Cristine Baumgartner, ex moglie di Kevin Costner, avrebbe chiesto all'attore per il mantenimento dei loro tre figli. A rivelarlo il sito People, che è entrato in possesso dei documenti depositati in tribunale. Lo scorso maggio, la coppia aveva annunciato il divorzio dopo quasi 20 anni insieme e, con il passare dei mesi, stanno continuando a emergere sempre più dettagli, riguardanti anche il b della vicenda.

La richiesta dell'ex moglie di Kevin Costner

Stando a quanto apprende People, la donna ha chiesto 248mila sterline al mese per mantenere i tre figli che hanno avuto insieme, Cayden, Hayes e Grace, rispettivamente di 16, 14 e 13 anni. Non solo: dal momento che quella cifra sarebbe, per lei, "inferiore all'importo necessario per mantenere i bambini nel loro stile di vita", Baumgarnter vuole che Costner paghi anche (per intero) le tasse scolastiche, le attività extrascolastiche come lo sport e le spese sanitarie.

Nei documenti, si legge come l'attore abbia accettato queste ultime richieste, mentre si sia limitato al versamento di "sole" 38mila sterline al mese per i figli, contro le 248mila chieste inizialmente dall'ex moglie. Costner ha anche spiegato che, dopo aver chiesto il divorzio, la donna aveva un mese per lasciare la casa di Yellowstone di sua proprietà, ma che questo non è ancora accaduto, nonostante il termine sia ampiamente scaduto. Per questo, si era rivolto al tribunale.

Il divorzio di Kevin Costner dalla moglie Christine

Lo scorso maggio, dopo 19 anni di matrimonio, Kevin Costner e Christine Baumgartner hanno deciso di separarsi e continuare la loro vita l'uno lontano dall'altra. Ad annunciarlo è stato il portavoce dell'attore, Arnold Robinson, che attraverso un comunicato ha rivelato che il divo di Hollywood e sua moglie hanno avviato le pratiche per il divorzio: