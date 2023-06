Kevin Costner in tribunale dopo il divorzio dall’ex moglie: “Non riesce a cacciarla da casa sua” Kevin Costner si è rivolto al tribunale per fare in modo che l’ormai ex moglie Christine Baugmarter lasci la casa nella quale hanno vissuto insieme. La donna nonostante abbia avuto 30 giorni (dal 1 maggio) di tempo per traslocare, non avrebbe intenzione di andare via: “Vuole convincerelo a cedere alle varie richieste finanziare fatte dopo la separazione”.

A cura di Gaia Martino

Kevin Costner, dopo aver annunciato il divorzio da Christine Baugmarter con un comunicato diffuso dal suo portavoce, ha presentato un documento al tribunale per fare in modo che l'ormai ex moglie lasci la sua casa di proprietà in California, a Carpinteria. La Baugmarter aveva un periodo di 30 giorni, partito dal 1 maggio, per lasciare la casa di proprietà dell'ex marito secondo i termini del loro accordo prematrimoniale, ma ad oggi, secondo quando si legge su TMZ, non sarebbe ancora andata via.

Perché Christine Baugmarter non lascia la casa di Kevin Costner

Christine Baugmarter non intenderebbe lasciare la casa di proprietà di Kevin Costner dopo il divorzio, nonostante sia scaduto il tempo nel quale avrebbe dovuto traslocare. Aveva 30 giorni, partiti dal 1 maggio, per fare le valigie e andare via ma l'ex moglie dell'attore ancora oggi si rifiuterebbe di muoversi. Il motivo, si legge sul tabloid americano, sarebbe da ricercare in diverse richieste finanziarie fatte all'ex marito, non ancora accettate. Costner però, secondo i nuovi documenti depositati ieri in tribunale, avrebbe deciso di andarle incontro purché lasci la sua casa. Ha affermato che le avrebbe già dato 1,45 milioni di dollari per trovare un nuovo posto in cui vivere.

La decisione di Kevin Costner

TMZ racconta che l'attore, pur di far andare via da casa l'ex moglie, abbia deciso di sborsare circa 1,45 milioni di dollari per permetterle di trovare un posto che sia di suo gradimento. I documenti, si legge, rivelano inoltre che sarebbe disposto a contribuire anche agli obblighi di mantenimento dei figli con 30 mila dollari al mese, più ai costi di trasloco, cifra che si aggirerebbe intorno ai 10 mila dollari.

Il matrimonio durato 19 anni

Il divo di Hollywood, vincitore di sette premi Oscar, ha sposato nel 2004 Christine Baugmarter, modella e designer di borse. Iniziarono a frequentarsi nel '98 prima di giurarsi amore eterno 19 anni fa nel ranch dell'attore in Colorado. Dalla loro unione sono nati Cayden Wyatt e Hayes Logan, di 14 e 15 anni, e Grace Averey, oggi 12enne. Per Kevin Costner si tratta ora del secondo divorzio dopo quello con Cindy Silva dalla quale ha avuto quattro figli, Liam, Annie, Joe e Lily.