Kevin Costner e Christine Baumgartner divorziano dopo 19 anni di matrimonio Kevin Costner e Christine Baugmartner divorzieranno dopo 19 anni di matrimonio. L’annuncio è stato dato da Arnold Robinson, portavoce dell’attore, il quale ha chiesto che sia mantenuta la privacy in questo momento difficile per l’attore e la sua famiglia.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo 19 anni di matrimonio, Kevin Costner e Christine Baugmartner hanno deciso di separarsi e continuare la loro vita l'uno lontano dall'altra. Ad annunciarlo è stato il portavoce dell'attore, Arnold Robinson, il quale attraverso un comunicato ha rivelato che il divo di Hollywood e sua moglie hanno avviato le pratiche per il divorzio.

L'annuncio del divorzio da Christine Baugmartner

Nel comunicato rilasciato alla stampa da Robinson si legge: "È con grande tristezza che si sono verificate circostanze al di fuori del suo controllo che hanno portato il signor Costner a dover sciogliere il matrimonio. Chiediamo che la sua privacy, quella di Christine e dei loro figli sia rispettata, mentre affrontano questo momento difficile", una decisione che non è stata preceduta da nessuna indiscrezione circa la solidità del loro rapporto e che, quindi, risulta ancor più inaspettata tra gli addetti ai lavori. Nessun commento, oltre quello già riportato, da parte dei diretti interessati che, forse, hanno preferito comunicare la loro decisione prima che fosse la stampa ad alimentare un chiacchiericcio sulla loro relazione, ormai giunta al termine.

Grace Avery Costner, Kevin Costner, Hayes Logan Costner, Christine Baumgartner, and Cayden Wyatt Costner, Getty Images 2019

La fine del secondo matrimonio

Lui è uno dei più noti attori di Hollywood, protagonista di film che sono diventati cult e vincitore di ben sette premi Oscar, lei è invece una modella e designer di borse. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 1998, ma hanno poi deciso di sposarsi nel 2004, quindi la loro storia d'amore è durata complessivamente più di vent'anni. Il matrimonio è stato celebrato nell'enorme ranch dell'attore in Colorado, sebbene i due vivessero poi in un altro Stato. Da questa unione sono nati due figli maschi di 14 e 15 anni, Cayden Wyatt e Hayes Logan, ma anche una femmina, di 12 anni, Grace Avery. Si tratta del secondo matrimonio per l'attore, dopo quello con Cindy Silva durato 16 anni e dal quale aveva avuto quattro figli, ovvero Liam, Annie, Joe e Lily, ormai adulti.