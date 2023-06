Dopo il divorzio da Christine, Kevin Costner rischia tutto: “Lei usa ancora la carta dell’ex marito” È la nuova “Guerra dei Roses” per il Daily Mail: lei non lascia la casa da 145 milioni di dollari e continua a usare la carta di credito collegata al conto dell’ex marito. La reazione di Kevin Costner: “Sorprendente e scoraggiante per me, non so cosa fare”.

Dopo il divorzio da Christine Baumgartner, Kevin Costner si ritrova senza casa. Secondo i termini del loro accordo prematrimoniale, la ex moglie dell'attore di "Balla coi lupi" e "Waterworld", avrebbe dovuto lasciare l'abitazione entro il 30 maggio. Gli aggiornamenti sono "disastrosi" per Kevin Costner. In questi termini se ne scrive sul Daily Mail perché non solo la signora Baumgartner non lascia la casa ma ha anche speso centomila dollari sulla carta di credito intestata proprio a Kevin Costner: "Sorprendente e scoraggiante per me, non so cosa fare", ha dichiarato l'attore. La coppia ha tre figli, Cayden, 15, Hayes, 14, e Grace, 12. Entrambi hanno chiesto la custodia legale e fisica congiunta dei bambini.

"Le abbiamo fatto più di un'offerta"

Nei documenti del tribunale visionati dalla redazione del Daily Mail, gli avvocati dell'attore affermano di aver fatto "più di un'offerta" al fine di convincere la moglie a lasciare la casa, eppure non sono riusciti ancora a raggiungere nessun tipo di accordo. Intanto, Kevin Costner è senza casa e sostiene, insieme ai suoi avvocati, che sua moglie ha violato l'accordo prematrimoniale. Nella giornata di ieri, Christine Baumgartner è stata avvistata nella proprietà: "La signora deve lasciare la casa perhcé è esattamente ciò che lui e Christine avevano stabilito e firmato nel caso in cui il matrimonio fosse fallito".

A quanto ammonta la battaglia legale tra Kevin Costner e la sua ex moglie

Entrambe le parti si stanno preparando a una dura battaglia legale, uno scontro che sembra ricordare il film "La guerra dei Roses". Il valore della casa in California, infatti, è succoso: 145 milioni di dollari. Questo il valore della villa enorme, acquistata dall'attore nel 1988, molto prima del loro matrimonio nel 2004. Kevin Costner, che ha da poco terminato le riprese di una nuova produzione, lamenta di aver bisogno di una casa in questo momento e di essere rimasto "straordinariamente" senza proprietà. Non è l'unica accusa che rivolge alla sua ex moglie: dice, infatti, di aver finanziato più di due attività di Christine Baumgartner che sarebbe fallite. L'ultima "perla" di Christine Baumgartner: l'addebito di centomila dollari sulla carta di credito collegata al conto corrente di Kevin Costner. E potrebbe non essere finita qui.