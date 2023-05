Soraia Allam piange in diretta sui social, il motivo delle lacrime della ex di Luca Salatino A qualche settimana dalla fine della sua storia d’amore con Luca Salatino, Soraia Allam si mostra in lacrime su Instagram. “Mi infastidisce la falsità”, ha scritto la giovane, ancora provata dall’accusa di avere tradito il suo ex.

A cura di Stefania Rocco

A qualche settimana dalla fine della sua storia d’amore con Luca Salatino, Soraia Allam si scioglie in lacrime su Instagram. Provata dalle accuse di avere tradito l’ex fidanzato, Soraia ha smentito a più riprese il presunto tradimento. Ancora oggi, tuttavia, continua a ricevere attacchi che starebbero contribuendo al suo malessere. Come accaduto qualche ora fa quando la ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato tra le sue Instagram stories una foto in cui piange.

Soraia Allam: “Detesto la falsità”

“La cosa che mi fa soffrire di più è la falsità”, ha scritto Soraia nella didascalia dell’immagine postata in rete. Fa riferimento, come spesso accade in questo periodo, al periodo duro vissuto – e che sta ancora vivendo – dopo la fine della sua relazione con Salatino. Luca, raccontando la sua versione dei fatti che le attribuisce gran parte della responsabilità della loro rottura, avrebbe contribuito ad acuire la rabbia degli haters nei suoi confronti. Diventata un bersaglio dell’odio dei leoni da tastiera, Soraia ha condiviso un suo momento di debolezza. “Il tempo darà tutte le risposte”, ha aggiunto sicura di poter dimostrare di non avere l’intera colpa della separazione, “Ho la coscienza super pulita”.

Soraia Allam, ex fidanzata di Luca Salatino: “Non mi piace nessun altro”

Alla risposta di una fan che le chiedeva se stesse vivendo un’altra storia d’amore al momento, Soraia ha negato: “No, decisamente non mi piace nessuno. Come fai, dopo essere stata davvero presa e innamorata di una persona, a provare interesse per un’altra dopo un mese? Adesso ho solo bisogno di ritrovarmi”. Ma le continue allusioni al fatto di poter raccontare “la sua verità” senza tuttavia mai entrare nel dettaglio dei motivi della separazione da Luca avrebbe contribuito al clima ostile nato nei suoi confronti. Per il momento, tuttavia, la ex corteggiatrice continua a tacere e a non entrare nei dettagli della rottura.