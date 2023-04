Luca Salatino e Soraia Allam separati a Pasqua: “Le cose non funzionato, lei si è annoiata” Luca Salatino e Soraia Allam starebbero vivendo una crisi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip e la fidanzata per la quale ha abbandonato il reality avrebbero trascorso la Pasqua separati.

A cura di Stefania Rocco

Luca Salatino e Soraia Allam starebbero vivendo un momento di crisi. Dopo la decisione dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip di abbandonare la Casa a causa della forte nostalgia nei confronti della compagna (che più volte gli aveva consigliato, purtroppo invano, di restare e vivere l'esperienza nella maniera migliore possibile), le cose tra i due potrebbero non avere funzionato. I bene informati fanno sapere che i due avrebbero trascorso la Pasqua separati e che quel legame, considerato fondamentale da Salatino, non starebbe procedendo per il verso sperato data la battuta d'arresto arrivata nelle ultime settimane.

“Lei annoiata, sono in fase decisionale”

A lasciare intendere la crisi tra i due (non ancora una rottura vera e propria) è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano secondo la quale Luca e Soraia starebbero attraversando un momento di crisi. “Da persone vicino alla coppia, pare che le cose non vadano per niente bene. Lei si sarebbe annoiata di lui per varie cose che sanno loro ma sono in fase decisionale”, fa sapere la celebre influencer, una dichiarazione che i diretti interessati non hanno smentito.

Luca Salatino e Soraia Allam lontani per Pasqua

Luca, reduce da un intervento chirurgico alla schiena, aveva documentato la vicinanza manifestatagli dalla fidanzata Soraia fino a qualche giorno fa. Ma le recenti vacanze di Pasqua avrebbero visto i due festeggiare separatamente. Salatino è rimasto a Roma e ha condiviso una serie di foto su Instagram scattate insieme alla compagna di viaggio Carolina Marconi, conosciuta al GF Vip. Nemmeno sul profilo Instagram di Allam c’è traccia dell’aspirante chef romano. La giovane è apparsa in compagnia delle amiche ma del fidanzato nessuna traccia. E la smentita alle voci di crisi continua a non arrivare, segno che qualcosa potrebbe essere realmente accaduto.