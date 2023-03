Luca Salatino si è operato: “Nervo danneggiato, col tempo riuscirò a recuperare la forza alla gamba” L’ex concorrente del GF VIP Luca Salatino sebbene dolorante, ha assicurato ai suoi fan che tornerà “più forte di prima”: dopo l’operazione alla schiena a cui si è sottoposto, sta accusando alcuni dolori ma “Noi ce la mettiamo tutta”.

A cura di Gaia Martino

Luca Salatino si trova in ospedale dopo essersi sottoposto ad un'operazione alla schiena. L'ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello VIP raccontò che un problema stava ostacolando la sua passione per il pugilato: "Ho dovuto smettere" svelò a Verissimo. Nelle ultime ore ha aggiornato i suoi followers circa le sue condizioni: "Tornerò più forte che mai".

Le parole di Luca Salatino dopo l'operazione

Luca Salatino dopo essersi operato alla schiena è tornato su Instagram per aggiornare i suoi fan riguardo le sue condizioni di salute. Dopo essersi sottoposto ad un intervento durato due ore, ha raccontato: "Con il tempo i problemi che avevo alla schiena sono peggiorati. Il nervo è stato danneggiato e mi impedisce di fare alcuni movimenti. Capirò nel tempo se riuscirò a recuperare la forza alla gamba e se questo nervo potrà tornare a posto. Noi ce la mettiamo tutta", le parole dell'ex concorrente del GF VIP riportate dal sito Mediaset. Luca Salatino ha poi invitato tutti i followers a non spaventarsi, "Torneremo più forti che mai", poi nelle ultime ore si è divertito con alcune stories a prendere in giro un compagno di stanza particolarmente rumoroso: "Alla fine ho chiesto di cambiare stanza, almeno stanotte dormo".

L'amore per Soraia Allam Ceruti

Dopo l'avventura nella casa del GF VIP, Luca Salatino si è trasferito a Como con la fidanzata Soraia Allam Ceruti. Il loro amore nacque sotto i riflettori di Uomini e Donne e dopo la forte mancanza provata durante il reality di Signorini hanno deciso di andare a vivere insieme. Mentre lui piangeva nella casa di Cinecittà, lei faceva fatica a dormire: "Mi capitava di rimanere sveglia fino alle cinque del mattino, piangevo e sentivo una nostalgia fortissima. Poi ho capito che non potevo più reagire in quel modo, mi sono imposta di essere serena e di vivere una vita normale".