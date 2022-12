Luca Salatino sta male per Soraia, la preoccupazione dei concorrenti: “Non sappiamo più come aiutarlo” Al Grande Fratello Vip, Luca Salatino è di nuovo in crisi perché sente la mancanza della fidanzata Soraia Allam Ceruti. I suoi compagni di avventura non sanno più come aiutarlo: “Così si fa solo del male”.

A cura di Daniela Seclì

Luca Salatino è di nuovo in crisi. Al Grande Fratello Vip, il concorrente ha ricominciato a stare male e a isolarsi perché sente la mancanza della sua fidanzata Soraia Allam Ceruti. I suoi compagni di avventura hanno manifestato la loro preoccupazione e, sfiduciati, si sono chiesti se, in fondo, possano davvero fare qualcosa per aiutarlo.

Lo sconforto di Luca Salatino per Soraia Ceruti

Luca Onestini ha raccolto le confidenze di Luca Salatino, che è sembrato di nuovo molto provato perché sente la mancanza di Soraia Ceruti. Il concorrente ha spiegato: "Lei è tutto quello che ho sempre sognato. Già da quando ero piccolo, il mio sogno era avere una famiglia. Basta. Avere una persona accanto che ti ama e amarla, oltre a stare bene con se stesso, però quello che mi dà lei…la complicità, lo scherzo". E ha continuato:

Ti giuro, ogni cosa che faccio…pure l'altro giorno, stavo facendo i maritozzi e in testa avevo lei. Non c'è un secondo che io non ce l'abbia nella testa, per questo tre mesi qua dentro per me sono dieci anni. Solo a parlarne, mi sento dentro un magone per quanto mi manca. Mi manca troppo.

La preoccupazione dei concorrenti

Edoardo Tavassi, Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro hanno espresso la loro preoccupazione per lo stato d'animo di Luca Salatino. Edoardo ha spiegato: "Come sta messo Luca? Che non ti risponde se gli parli. Però se vedo che è unilaterale non è che posso insistere. Vorrei dirgli qualcosa per il suo bene, per farlo stare più tranquillo. Ho cercato di spiegargli che dovrebbe fare uno switch e pensare a cose positive". Daniele Dal Moro ha commentato: "Io non so cosa dirgli. Non so più come essergli d'aiuto". Antonino Spinalbese ha concluso: "Io aspetto ancora un po', poi faccio come faccio sempre. Ci litigo, perché così si fa solo del male".