Luca Salatino: “Dovrò operarmi alla schiena, è un momento difficile. Soraia? Ora conviviamo” Luca Salatino ha raccontato come procede la storia d’amore con Soraia Allam Ceruti dopo essere uscito dal GF Vip: “Ora conviviamo, mi sono trasferito a Como”. Poi ha fatto sapere che dovrà sottoporsi a un’altra operazione per via di un problema alla schiena.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo l'esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, Luca Salatino è tornato tra le braccia della fidanzata Soraia Allam Ceruti. Era stata proprio la mancanza della compagna a fargli decidere di interrompere la sua avventura all'interno del reality. Tra loro, al momento, la storia procede a gonfie vele tanto che sono ufficialmente andati a convivere, anche se lo chef romano si trova a dover fare i conti con alcuni problemi di salute.

Come procede l'amore tra Luca Salatino e Soraia

Intervistato a Uomini e Donne Magazine, l'ex concorrente del GF Vip ha fatto un annuncio ufficiale riguardo la sua storia d'amore con Soraia: ha lasciato Roma per trasferirsi a Como e iniziare la convivenza. "Mi sono trasferito a Como! Questo penso la dica tutta su come stanno andando le cose e su come sono andate fino a ora”, ha raccontato al magazine. Un amore, il loro, nato sotto i riflettori di Uomini e Donne e diventato sempre più forte, tanto che la distanza ha rappresentato un problema per lo chef romano e lo ha portato a interrompere la sua avventura al GF Vip. Anche Soraia inizialmente ha avuto delle difficoltà nel gestire la lontananza: "Mi capitava di rimanere sveglia fino alle cinque del mattino, piangevo e sentivo una nostalgia fortissima. Poi ho capito che non potevo più reagire in quel modo, quindi mi sono imposta di essere serena e di vivere una vita normale".

I problemi di salute di Luca Salatino

Come aveva raccontato anche nella casa del GF Vip, Luca Salatino in passato ha avuto dei problemi alla schiena che l'hanno costretto a stare a letto per mesi, rinunciando così alla sua passione per il pugilato. Ora sembra che alcuni di questi siano tornati a farsi sentire: "È un momento difficile perché purtroppo la schiena è tornata a darmi qualche problema, quindi a breve dovrò farmi operare e questo mi dà qualche preoccupazione”. Una difficoltà che però, è certo, non si troverà ad affrontare da solo ma con il supporto e la complicità della fidanzata.