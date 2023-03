Principe Harry: “La marijuana e le sostanze psichedeliche mi hanno aiutato nei momenti difficili” Il principe Harry ieri si è raccontato con Gabor Matè, dottore esperto di traumi infantili. Il duca di Sussex nel ripercorrere le tappe difficili della sua vita, ha confessato di essersi rivolto alle droghe per sentirsi meglio: “Mi hanno aiutato ad affrontare i dolori del passato”.

A cura di Gaia Martino

Il principe Harry ieri, sabato 4 marzo, si è confessato con il dottor Gabor Maté, autore di ‘The Myth Of Normal: Trauma, Illness & Healing In A Toxic Culture’ ed esperto di traumi infantili. In una chiacchierata lunga '90 minuti il duca di Sussex ha ripercorso le tappe della sua vita, segnate da momenti difficili, traumi, e ha dichiarato che l'uso di alcune droghe come la marijuana lo ha aiutato a superare periodi complicati. Le parole riportate da DailyMail.

La confessione del principe Harry

Nel lungo confronto con il Dr. Matè, il principe Harry ha raccontato di essersi spesso sentito diverso dal resto della sua famiglia. "Mi sentivo strano, e so che mia madre si sentiva allo stesso modo". Dopo aver riconosciuto di aver sofferto di un disturbo da deficit dell'attenzione, il duca di Sussex ha ammesso di aver trovato spesso aiuto nella marijuana: "Mi ha davvero aiutato", le sue parole, a differenza di quanto abbia fatto la cocaina dalla quale non provava alcun beneficio. Ha spiegato di aver provato anche sostanze psichedeliche come l'ayahuasca:

Era come pulire il parabrezza, come rimuovere i filtri della vita proprio come su Instagram, strati di filtri. Ha rimosso ogni cosa e mi ha portato un senso di rilassamento, liberazione, conforto, una leggerezza che sono riuscito a mantenere per un certo periodo di tempo. Ho iniziato a usarle a scopo ricreativo, poi ho iniziato a rendermi conto di quanto mi facesse bene, direi che è una delle parti fondamentali della mia vita che mi ha cambiato e mi ha aiutato ad affrontare i traumi e i dolori del passato.

Non è sempre andato tutto liscio, il duca di Sussex ha spiegato che a volte queste sostanze possono provocarti anche allucinazioni serie, "pensi che stia succedendo davvero".

La diagnosi del Dottor Matè per il duca di Sussex

Si legge sul tabloid inglese che durante il confronto, il dottor Matè ha diagnosticato al principe Harry l'ADD, ovvero il disturbo da deficit dell'attenzione. Discutendo della sua decisione di tentare la terapia, il duca di Sussex si è confessato raccontando di aver avuto paura inizialmente, temeva di perdere i sentimenti che provava per la madre.