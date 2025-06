L’ex di Uomini e Donne e del GF Luca Salatino: “Ho preso parte a certi programmi e tante persone si sono allontanate”

video suggerito

Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello, si è lasciato andare a un lungo sfogo sui social. Sul suo profilo Instagram ha condiviso un messaggio rivolto a chi "si è allontanato" da lui.

Luca Salatino è un ex volto di Uomini e Donne e del reality show del Grande Fratello. Di recente ha lasciato un lungo messaggio sul suo profilo Instagram in cui si sfogava contro chi si è allontanato e non è rimasto al suo fianco.

Luca Salatino si sfoga sui social: "Da me si sono allontanate persone care"

Con un lungo messaggio pubblicato su Instagram, Luca Salatino si è lasciato andare a un lungo sfogo. Ha iniziato rivelando che "da quando ho preso parte a certi programmi" tante persone con cui è cresciuto o cui cui ha "condiviso sogni, momenti e fatiche" hanno preferito allontanarsi da lui. Ha aggiunto che c'è chi gli ha tolto un follow, chi il saluto e chi "addirittura la presenza". Salatino non si è detto in balia della rabbia:

Ho sempre messo in discussione me stesso, mi sono chiesto se avessi sbagliato qualcosa, perché avere la coscienza pulita non significa pensarsi perfetti. Magari un po' di colpa ce l'ho pure io, può darsi… ma alla fine, la vita ti insegna che le persone che ti vogliono bene davvero non si allontanano nei momenti in cui servirebbero di più.

L'ex volto televisivo, però, ha sottolineato come lui – a differenza delle persone a cui si riferisce – "c'è sempre stato per tutti".

Luca Salatino: "Ora comincia un percorso fatto di verità e fatica"

Luca Salatino oggi "sceglie il silenzio", decidendo di "non parlare male di nessuno". Ha poi annunciato: "Ora comincia un nuovo percorso, fatto di verità, di fatica e di passione vera. Non sarà facile, ma sarà mio. Alla faccia di chi ha sperato che mollassi, di chi ha goduto nel vedermi in difficoltà, di chi ha confuso l'umiltà con la debolezza. Io non dimentico niente, ma vado avanti". In conlusione del lungo messaggio si è detto grato per chi "c'è davvero" a differenza degli altri: "Lasciamoli indietro: è il posto che si sono scelti da soli".