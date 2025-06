video suggerito

Lo sfogo di Luca Salatino, ex di Uomini e Donne e GF Vip: “Chi vuole fare impresa in Italia viene lasciato solo” Luca Salatino sta per aprire un ristorante tutto suo dopo aver iniziato da tempo la carriera di food influencer. L’ex di Uomini e Donne e GF Vip, però, ha riscontrato non pochi problemi con i professionisti che orbitano attorno al settore: “E allora viene naturale chiedersi: perché i giovani se ne vanno?”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

Dopo aver cominciato tempo fa la carriera da food influencer sui social, l'ex di Uomini e Donne e GF Vip Luca Salatino ha deciso di aprire un ristorante tutto suo. A causa di quella che definisce "l'inefficienza" dei professionisti che orbitano attorno al settore, però, ha avuto problemi con il locale. Il duro sfogo social: "Chi vuole fare impresa in Italia viene lasciato solo".

Lo sfogo di Luca Salatino

Prossimo all'apertura del suo locale, a cui ha dato il nome dell'amata nonna Iolanda, il romano si è trovato a fare i conti con le varie procedure per l'allacciamento delle utenze. In occasione dell'attivazione del gas, però, ha riscontrato non pochi problemi e ha deciso di raccontare ciò che gli stava accadendo sul suo profilo Instagram: "Nessuno si è presentato – ha scritto in una story su sfondo nero – Nessuna telefonata, nessuna spiegazione. Solo silenzio. Chi vuole fare impresa in questo Paese viene lasciato solo. Non ci sono tutele reali, non c'è ascolto, non c'è rispetto per il tempo né per gli investimenti, né per i sacrifici. Ogni passo è una salita, ogni richiesta è una maratona, ogni attesa è un'agonia". E ancora:

E allora viene naturale chiedersi: perché i giovani se ne vanno? Perché chi sogna di aprire qualcosa qui, a casa propria, spesso finisce per gettare la spugna o scappare altrove? Perché in Italia, se vuoi dare vita a un progetto, sei costretto a combattere più con l'inefficienza che con la concorrenza.

"Questo Paese si sta mangiando da solo"

Secondo l'ex corteggiatore del dating show di Maria De Filippi e ora food influencer, "piano piano questo Paese si sta mangiando da solo, tra ritardi, incompetenza e indifferenza. E a pagare il conto, come sempre sono quelli che invece vorrebbero solo creare lavoro, valore, futuro". All'indomani dello sfogo, però, i tecnici sono arrivati nel locale e il problema, al momento, pare essersi risolto.