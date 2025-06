video suggerito

Claudio Casisa ex volto de I Soldi Spicci: "Dopo dieci anni di convivenza mi sono ritrovato single e disoccupato" Claudio Casisa, fondatore di quello che fu il duo comico de I Soldi Spicci, da quando si è lasciato la compagna Annandrea Vitrano ha dovuto ripensare alla sua vita adattandola alle esigenze dei single, incontrando non poche difficoltà.

A cura di Ilaria Costabile

È passato un anno da quando Claudio Casisa e Annandrea Vitrano, la coppia che formava il duo comico de I Soldi Spicci, hanno deciso di mettere un punto alla loro storia d'amore: "Non perché fosse finito qualcosa ma al contrario perché il nostro amore si è evoluto in qualcosa di molto più grande, da definirsi un vero e proprio amore fraterno" avevano scritto su Instagram. Un periodo di riscoperta per entrambi, che hanno dovuto fare i conti con la vita da single, e infatti il comico palermitano è partito da qui per iniziare un nuovo progetto anche lavorativo, un podcast il cui titolo è già particolarmente evocativo: "Vado a sopravvivere da solo".

Le difficoltà dell'essere single raccontate in un podcast

Il 34enne racconta al settimanale Leggo questa nuova nuova vita che, anche dai gesti quotidiani, sembra mostrare non poche difficoltà. Vivere da soli è più complicato di quanto si pensi, non solo dal punto di vista emotivo, ma anche pratico, economico e ogni episodio del podcast – Vado a sopravvivere da solo– da lui condotto diventa un modo per indagare con sagacia quelle situazioni, giornaliere, in cui i single si trovano a doversi barcamenare:

Dopo dieci anni di convivenza, mi sono ritrovato solo e disoccupato. In coppia i compiti erano divisi: io cucinavo e lavavo i piatti, mentre la mia ex si occupava della lavatrice. Ora ho scoperto che non è una leggenda: i colorati vanno separati dai neri. Vai a fare la spesa e tutto è pensato per due. Le porzioni minime sono per due. A noi single non ci pensa nessuno. Dovremmo lanciare una campagna: vogliamo le monoporzioni!

Claudio Casisa e la nuova visione della coppia

Il comico ritiene che il concetto di vita di coppia come è stato pensato finora, non può più considerarsi valido: "Sono cresciuto in una famiglia di separati. Già i nostri genitori avevano capito che qualcosa non funzionava" per poi aggiungere che le favole non hanno certo aiutato l'immaginario collettivo della coppia: "E vissero felici e contenti? Non esiste. Ci sarà un motivo se i cartoni finiscono sempre con il matrimonio. Io voglio sapere cosa succede dopo". Una considerazione che si unisce alla difficoltà di incontrare qualcuno in un contesto conviviale e quindi lontano dall'utilizzo spasmodico del telefono: "Bisogna trovare qualcuno fuori dai social, altrimenti si resta delusi. Non siamo in grado di mostrare la nostra vera natura". Dopo anni di fidanzamento, l'idea di tornare single non è stata certo semplice da accettare, ma gli ha permesso di entrare in una nuova ottica:

All’inizio fa paura, ma poi impari ad apprezzare anche il pianto. Piangere da soli è liberatorio: non devi nasconderti. È come rinascere», dice. «La società è pensata per due, ma ‘sono solo’ non significa ‘sono perso’. Magari significa: sono libero. Libero di essere me stesso. Mi vedo in tournée con 200 date. Il mio sogno è il cinema. Sentimentalmente? Forse inizierò a flirtare. Ma ora ho bisogno di un lungo detox. Anzi, se mi fidanzo… Dopo questa intervista lo tengo segreto