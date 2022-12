Luca Salatino abbandona la casa del GF VIP: “Mi manca Soraia, se resto peggioro la mia immagine” Luca Salatino ha deciso che abbandonerà la casa del GF VIP. Ai concorrenti è stata data l’opportunità di scegliere se restare sino ad aprile o se lasciare il gioco prima del 2023: l’ex tronista ha scelto, a Nikita e Davide ha confessato la sua volontà di tornare da Soraia Allam Ceruti.

A cura di Gaia Martino

Luca Salatino ha deciso di voler abbandonare la casa del Grande Fratello VIP. Il concorrente, ex tronista di Uomini e Donne, non sopporta più la lontananza da casa e dalla fidanzata Soraia Allam Ceruti. Più volte ha confessato la sua volontà di voler abbandonare il reality, la prossima settimana potrebbe dire addio ai suoi inquilini.

La decisione di Luca Salatino

Luca Salatino ha confessato a Davide Donadei e Nikita Pelizon che a fine dicembre abbandonerà la casa del GF VIP. "Se io faccio altri due mesi da morto, è peggio. Mi peggioro l'immagine, lei mi manca troppo. Forse era il momento sbagliato per questa avventura": l'ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato di non riuscire più a vivere serenamente la sua avventura nel reality. "Tu mi dici che devo cercare di resistere, ma no. Meglio dei mesi fatti bene che esagerare e farlo male. Allungare senza volerlo non mi piace. Ma loro lo sanno che io esco. Esco anche per Soraia è vero, ma non solo lei. Ho un pensiero di lei costante e non si leva. Ho resistito ma adesso basta". Il Vippone è sicuro che "la fine è arrivata, la vita è fatta di scelte": "Sono arrivato al punto in cui mi sono rotto il ca**o. Ci vuole più coraggio ad uscire che a restare, a me non frega nulla se la gente mi apprezzerà. Questa decisione l'ho presa pensando a me, a ciò che voglio".

Luca Salatino ha ricordato ai suoi inquilini di aver vissuto in tv negli ultimi mesi. Dopo diverso tempo a Uomini e Donne, programma al quale ha partecipato dopo "anni di Covid", come da lui raccontato, oggi si sente "rinchiuso" nella casa di Cinecittà: "Dopo tutto questo tempo mi sono rotto, tre mesi qui mi sembrano un anno". Le parole riportate da Biccy.it.

Il pensiero dei VIP su Luca Salatino

Il concorrente romano, lo chef della casa, non ha mai nascosto le sue mancanze, spesso lo hanno fatto scoppiare in lunghi pianti. Edoardo Tavassi, Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro negli ultimi giorni hanno espresso la loro preoccupazione per lo stato d'animo del loro inquilino, "Vorrei dirgli qualcosa per il suo bene, per farlo stare tranquillo", le parole di Tavassi. "Io aspetto ancora un po', poi faccio come sempre: ci litigo, così si fa solo del male" sono state invece le parole di Spinalbese.