Luca Salatino e la sua verità sulla rottura da Soraia: “Era infastidita da me, non mi dava conforto” Luca Salatino ha raccontato la sua verità sulla fine della storia con Soraia Allam Ceruti, spiegando che la situazione è cambiata da quando è uscito dalla casa del GF Vip: “Mi è sembrata quasi infastidita e col tempo si è creata una situazione tesa tra noi. Lei era il mio unico punto di riferimento”.

A cura di Elisabetta Murina

Luca Salatino ha raccontato la sua versione dei fatti sulla rottura da Soraia Allam Ceruti, annunciata diverse settimane fa. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, di recente, ha rilasciato un'intervista spiegando i motivi che l'hanno portata a lasciare il fidanzato: "Ho sentito parole brutte, sono stata incolpata di una serie di cose – io che non faccio del male neanche a una formica – ed è stato avvilente”. Ma per l'ex tronista, tra loro, non è andata esattamente così e, intervistato dal Magazine Uomini e Donne, ha sbugiardato la ragazza.

La verità di Luca Salatino sulla rottura da Soraia

Anche Luca Salatino, così come Soraia, ha avuto l'impressione di trovare un partner diverso una volta tornato a casa dall'esperienza del Grande Fratello Vip. L'ex tronista è convinto che la ragazza non provasse più sentimenti nei suoi confronti da almeno due mesi e che fosse addirittura infastidita dalla sua presenza:

Nessuno deve essere incolpato se non prova più un sentimento, e non avrei mai voluto che lei si sentisse in dovere di stare con me solo per il fatto che avevo lasciato un programma televisivo per raggiungerla. Ma quando sono uscito dalla casa lei mi è sembrata quasi infastidita e col tempo si è creata una situazione tesa tra noi, che mi ha fatto stare male: mi diceva che era nervosa per questioni legate alla casa di Como, quella che sarebbe dovuta diventare la nostra casa, ma io vedevo che non c’erano più le attenzioni di prima.

La ragazza era insofferente persino alle manifestazioni d'affetto: "Anche i miei gesti d’affetto non andavano più bene, mi diceva che ero ‘appiccicoso’, evitava i contatti fisici con me e una persona innamorata non si comporta in questo modo”.

"Lei era il mio unico punto di riferimento"

Salatino confessa che, nonostante quanto raccontato da Soraia, fosse stato lui ha fatto di tutto per dimostrarle i suoi sentimenti, fino a trasferirsi a Como, città in cui avrebbero dovuto vivere insieme