Perché è finita con Luca Salatino, Soraia Allam: “Una storia surreale, mi ha bloccata ovunque” A settimane dalla fine della loro storia d’amore, Soraia Allam rompe il silenzio a proposito dei motivi che l’hanno portata a lasciare Luca Salatino. “Ha pianto quando l’ho lasciato”, svela per la prima volta la donna, “Le telecamere lo hanno cambiato”.

A cura di Stefania Rocco

Soraia Allam rompe il silenzio e svela, per la prima volta da quando è finita, i motivi che l’hanno spinta a lasciare l’ex fidanzato Luca Salatino. Intervistata da Uomini e Donne Magazine, la ex corteggiatrice smentisce le indiscrezioni a proposito di un presunto tradimento da parte sua. Sostiene, invece, che sarebbero stati gli atteggiamenti di Luca a convincerla di dovere chiudere la loro storia. “Ho sentito parole brutte, sono stata incolpata di una serie di cose – io che non faccio del male neanche a una formica – ed è stato avvilente”, comincia Soraia riferendosi alle voci relative al fatto che stesse frequentando un altro uomo, un ricco imprenditore, “Mi è dispiaciuto che Luca non mi abbia difeso quando sono stata attaccata online. Anzi, forse ha dato modo di pensare che chi mi attaccava avesse ragione. Forse avremmo potuto dare un miglior esempio: siamo tra i pochi che si sono sempre rispettati e detti la verità, ma poi è finita così”.

I problemi cominciati dopo il GF Vip

“Io ammetto di essere stata nervosa, ma con la convivenza effettiva l’ho percepito diverso. Lo vedevo spesso assente, forse quei quattro mesi chiuso in una casa hanno fatto emergere delle debolezze”, racconta ancora la donna rivelando quanto sarebbe accaduto a telecamere spente dopo la decisione di Luca di abbandonare il GF Vip, “Io mi sono sentita molto sola in tanti contesti di vita vera. L’ho portato a Como, gli ho fatto conoscere i miei amici. Penso di avergli dato tutto quello che potevo dare a una persona che si trasferisce”. Ma nonostante i suoi sforzi, con Salatino non sarebbero riusciti a trovare un punto di incontro. Soraia parla di episodi che l’avrebbero ferita ma nel merito dei quali non si addentra, limitandosi a parlare di “comportamenti non in linea con quello che mi aspettavo, ad esempio la sua gelosia”. Gelosia che l’avrebbe costretta a fare scelte dolorose: “Per colpa di certi comportamenti mi sono isolata dagli amici, ero molto giù di morale, non sono uscita di casa”. “Abbiamo concetti diversi di gelosia, eppure quando io amo non vedo nessun altro”, ha aggiunto la ex corteggiatrice. La decisione di interrompere la loro storia sarebbe arrivata a Pasqua. Sarebbe stata lei a chiedergli un momento di pausa, con l’intenzione di rivedersi dopo qualche giorno. Solo una volta lontani, Soraia avrebbe maturato la sua decisione: “Invece mi sono scoperta isterica, insofferente, e ho sentito che non c’era più il sentimento di prima. Gliel’ho detto guardandolo negli occhi”. Salatino, ferito, avrebbe inizialmente pianto di fronte alla scelta della fidanzata. Quindi avrebbe provato a convincerla a riprovarci, per poi battere in ritirata una volta compreso che non sarebbe riuscito a far cambiare idea alla sua ex.

Soraia sull’ex Luca Salatino: “Aggiunge ragazze a raffica sui social”

“Anche questo comportamento mi ha deluso, speravo almeno aspettasse un attimo a comunicare la notizia, tenendo conto di quanto era successo di bello. Poi mi ha bloccato sui social e sul telefono. Io con la mia coscienza però sono a posto”, dichiara ancora la donami commentando la decisione di Luca di condividere la notizia della rottura con i follower via Instagram. Quindi commenta il fatto che l’ex sia “aggiungendo ragazze a raffica sui social” e si sia allontanato dagli amici di sempre: “Io sono stata nel mio, ho coltivato il mio dolore con a fianco i miei cari, non sono andata a fare festa con gente che conoscevo da cinque secondi”. “Mi dispiace dirlo, ma sì”, ha aggiunto quando le è stato chiesto se ritiene siano state le telecamere a cambiare Luca, per poi replicare così a chi la accusa di avere sfruttato la loro storia solo per un tornaconto personale: “Ho rifiutato proposte che avrebbero potuto spalancarmi le porte di una vita sfavillante”. Infine, ammette di essere single. L’imprenditore descritto come il suo nuovo fidanzato sarebbe solo il collaboratore di un’amica: “Quella foto è stata scattata a Napoli nel corso di un incontro di lavoro a cui partecipavano altre persone”. “Una storia surreale”, conclude ripensando alle accuse di tradimento.