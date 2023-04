Soraia Allam Ceruti sulla rottura con Luca Salatino: “Decisione sofferta, ma non l’ho tradito” Soraia Allam Ceruti rompe il silenzio sulla storia d’amore terminata con Luca Salatino: “È stata una decisione sofferta. Non l’ho tradito e lui lo sa, non sto con un imprenditore di Como”.

A cura di Gaia Martino

Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti si sono lasciati. Si rincorrevano da giorni voci di una loro rottura, ma soltanto ieri è arrivata la conferma dall'ex tronista e concorrente del GF VIP 7 che con una story ha annunciato: "Tra me e Soraia è finita. Vi prego di rispettare questo momento. Vi voglio bene, Luca". A svelare dettagli sulla fine della relazione è stata Deianira Marzano: l'influencer del pettegolezzo online ha raccontato nelle ultime ore, attraverso segnalazioni da utenti social, che l'ex corteggiatrice si sarebbe invaghita di un uomo, imprenditore di Como. Pochi minuti fa è arrivata la smentita della diretta interessata: "Sono tutte bugie, Luca sa che non l'ho tradito, sono single".

Le parole di Soraia Allam Ceruti

Soraia Allam Ceruti attraverso le sue IG stories pochi minuti fa ha rotto il silenzio riguardo la storia d'amore terminata con Luca Salatino. "Come sapete io e Luca ci siamo lasciati, è stata una decisione sofferta. Sono una ragazza come voi, vivo le stesse identiche cose che vivete voi quando una situazione finisce. Per me è difficile fare questa cosa, ma è giusto che vi dia delle spiegazioni": così ha cominciato il messaggio social nel quale affronta anche il discorso tradimento di cui si vociferava già ai tempi del GF VIP.

Non sono impulsiva, pondero le mie scelte e rifletto sempre su cosa faccio nella vita senza reagire con impulsività. Se non ho parlato fino ad oggi è perché avevo bisogno di tempo, di metabolizzare, di essere sicura, di trovare pace in me stessa. Fa sempre male la fine di una relazione. Tutte le cavolate che sono uscite, che io sto con un imprenditore, sono tutte bugie. Non sto con nessuno, sono sola e mi dispiace che la gente in un momento così delicato si inventi cose simili. Luca sa che non l'ho tradito, a me questo basta.

L'ex corteggiatrice ha raccontato di aver sentito telefonicamente il suo ex, che rimarrà per sempre una persona importante per la sua vita: "Ci siamo sentiti in queste settimane, Luca rimane una persona importante per me. Mi è dispiaciuto cosa ha pubblicato ieri ma l'ha fatto in un momento di rabbia e quindi non ci rimango male. Spero che voi capiate e siate comprensivi in questo momento delicato per tutti e due. Ringrazio chi ci è stato vicino" ha concluso.