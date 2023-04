Luca Salatino e Soraia si sono lasciati: “È finita tra noi, rispettate questo momento” “Tra me e Soraia è finita. Vi prego di rispettare questo momento”, è il breve messaggio condiviso dall’ex tronista su Instagram. La notizia era nell’aria da settimane, dalle festività di Pasqua, che Luca e Soraia avevano trascorso inaspettatamente lontani.

A cura di Giulia Turco

Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti si sono lasciati. È ufficiale la notizia della rottura tra i due ex volti di Uomini e Donne, della quale si vociferava da settimane. Sembrava un amore destinato a durare, soprattutto per via delle lacrime che Salatino ha versato nella Casa del GFVip proprio per nostalgia della fidanzata, ma qualcosa di irrecuperabile si è rotto.

L’annuncio della separazione via social

“Tra me e Soraia è finita. Vi prego di rispettare questo momento… Vi voglio bene, LUCA”, è il breve messaggio condiviso dall’ex tronista sul suo profilo Instagram. Per il momento Saltino non ha voluto specificare i motivi della rottura, ma non è escluso che, incalzato dalla curiosità dei suoi fan, possa approfondire presto. D’altronde la rottura era ormai notizia nota: le indiscrezioni erano partite dalle festività di Pasqua, che Luca e Soraia avevano trascorso inaspettatamente lontani. Nonostante un progressivo allontanamento e una crisi che si sarebbe innescata dopo il GFVip di Salatino, la decisione di chiudere la storia risalirebbe dunque alle ultime settimane.

Soraia si sarebbe annoiata e allontanata da Luca

La prima a parlare di una crisi in corso era stata l’esperta di gossip Deianira Marzano sui social. “Da persone vicino alla coppia, pare che le cose non vadano per niente bene. Lei si sarebbe annoiata di lui per varie cose che sanno loro ma sono in fase decisionale”, aveva fatto sapere ai fan di Luca e Soraia l’influencer. La crisi sarebbe degenerata nel giro di poco tempo. Fino a poco tempo prima, Soraia aveva manifestato rutta la sua vicinanza a Luca, reduce da un intervento chirurgico alla schiena e i due avevano parlato spesso del loro progetto di prendere casa insieme. Soraia nel frattempo si è chiusa nel suo silenzio, blindando anche il suo profilo social.