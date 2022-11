Luca Salatino crolla in lacrime al GF Vip: “Non ce la faccio più, ho bisogno che Soraia mi porti via” Al Grande Fratello Vip, Luca Salatino continua a stare male. La visita della fidanzata Soraia Allam Ceruti non ha sortito l’effetto sperato.

Al Grande Fratello Vip, continua il periodo di sconforto di Luca Salatino. Nonostante abbia avuto modo di incontrare la fidanzata Soraia e si sia detto intenzionato a continuare il suo percorso nel reality, la situazione non è migliorata. Nella mattinata di sabato 12 novembre, l'ex tronista di Uomini e Donne è scoppiato di nuovo a piangere.

Il crollo di Luca Salatino

Luca Salatino ha raggiunto la piscina della casa del Grande Fratello Vip dove è scoppiato in lacrime. Daniele Dal Moro lo ha abbracciato e ha tentato di consolarlo. Salatino gli ha confidato: "Non ce la faccio, devo ascoltare me stesso, non ce la faccio più. Ogni tre giorni sto male. Non ce la faccio più. Sto facendo le cose per non deludere le persone. Chi mi ama, mi deve stare vicino e basta, qualsiasi cosa accada". Daniele Dal Moro ha provato a rassicurarlo: "Lei ti ama a prescindere, questo tu lo sai, non c'è bisogno che te lo dica io. Il discorso è che tu, stando qua dentro, senti tanto la mancanza. E questo è normale, però che cosa fai? Molli? Anche io soffro, non è facile". Ma Salatino si augura che Soraia venga a prenderlo e lo porti via: "Ho bisogno che venga lei, mi prenda, mi abbracci e mi porti via. Sarebbe la cosa più bella da fare per me".

La sorpresa di Soraia non ha sortito l'effetto sperato

Soraia Allam Ceruti è entrata nella casa nel corso della puntata trasmessa giovedì 10 novembre, proprio per chiedere a Luca Salatino di smetterla di piangere. Il concorrente, tuttavia, continua a soffrire: "Ma su sessanta giorni, quante volte sono stato male. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, dieci. Neanche dopo che la vedo…Neanche dopo una puntata del genere che è stata fatta per farmi stare bene". Daniele lo ha invitato a reagire: