Soraia invita Luca Salatino a smettere di piangere: “Basta lacrime, oppure lascia il GF Vip” Soraia Allam Cerruti, fidanzata di Luca Salatino, è entrata nella Casa del GF Vip per scuotere il fidanzato, ormai sempre più spesso vittima di una profonda nostalgia.

Soraia Allam Ceruti, fidanzata di Luca Salatino, è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip nella serata del 10 novembre 2022 per farsi carico di un messaggio destinato al compagno. Da settimane, ormai, Luca è preda di una fortissima nostalgia nei confronti della compagnia, nostalgia che lo riduce in lacrime. Quelle lacrime, secondo la compagna, non permetterebbero al pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini di conoscere al meglio l’ex tronista. In più, fanno soffrire chi gli vuole bene. Per questo motivo, Soraia ha deciso di prendere in mano le redini della situazione e intervenire, come spiegato dal conduttore a inizio puntata:

Luca, fin dall’inizio, è stato tormentato dall’assenza di Soraia. Spesso al mattino, guarda nel vuoto, pensa a Soraya e piange. Ogni mattina si dispera perché gli manca come l’aria. Questa sera, lei è qui per metterlo davanti a una scelta definitiva. Si è stancata di vederlo soffrire così. Il papà di Luca è furibondo, si è stancato di vedere il figlio piangere tutti i giorni. Questa sera Soraia gli chiederà di cominciare un nuovo Grande Fratello oppure di abbandonare il programma insieme a lei.

La lettera di Soraia a Luca Salatino

Prima di portare il suo messaggio nella Casa, Soraia ha chiesto che al fidanzato fosse recapitata una lettera. Lo ha fatto per tranquillizzarlo rispetto al fatto che i suoi sentimenti non sono cambiati, indipendentemente da quanto gli avrebbe detto poco più tardi: “Stai cercando di costruire il nostro futuro in questi mesi e l’unica cosa che mi dà la forza, sei tu. Sei con me in ogni momento della giornata. Mi hai detto di essere forte e lo sto facendo.Il vuoto che senti tu, lo sento anch’io. Quando uscirai dalla Casa, saremo più forti di prima e sempre più consapevoli del nostro amore. Ti amo ogni giorno di più. Sei la mia vita. Tua Soraia”.

Soraia a Luca al Gf Vip: “Non voglio tu esca, devi vincere il Grande Fratello

Una volta faccia a faccia con Luca, Soraia ha cercato di essere più diretta possibile, stando però attenta a non ferire i sentimenti del fidanzato: “Hai sentito la lettera. Volevo dirti di stare tranquillo perché sto pensando a tutto. La tua famiglia ti ama, sono da loro in questi giorni.Tonino è un po’ arrabbiato perché non vuole più vederti piangere. Il nostro amore è gigantesco, siamo invincibili e quando uscirai. Avremo tutta la vita per stare insieme. Mi manchi da morire e ti amo da morire, ma è importante che non ci fai soffrire. Vederti così fa stare male tutte le persone che ti amano, che si chiedono se è giusto che tu stia lontano da me. Non devi piangere più, voglio vedere un altro Luca. Ti chiedo di affrontare un nuovo percorso per te stesso, di divertirti e di lasciarti andare. Al contrario, le persone vogliono che stiamo insieme e noi, per adesso, non vogliamo questo perché il Grande Fratello lo devi vincere. Sei tanto amato”. Pungolata da Alfonso Signorini, ha aggiunto: “Da domani deve cambiare. Noi non vogliamo vederlo soffrire. Se è così, è giusto che stia con me. Ma non voglio che esca. Suo padre è molto arrabbiato”. Luca ha avuto qualche minuto di tempo per pensare al suo futuro nella Casa e, dopo avere parlato con i suoi compagni di gioco, ha rivisto la compagna per comunicarle la sua decisione: “Mi viene questa malinconia, che ci posso fare?”. “Questo percorso ci serve. Serve per noi e per il ristorante”, lo ha incalzato la fidanzata. Luca ha quindi comunicato che sarebbe rimasto: “Ho preso un impegno, voglio portarlo fino alla fine”.