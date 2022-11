Luca si sfoga con Daniele e scoppiano entrambi a piangere: “Nessuno mi ha mai voluto così bene” Luca Salatino è nostalgico stamattina, nella Casa del GF VIP si è sfogato con Daniele Dal Moro: sente la mancanza della fidanzata Soraia, “Nessuno, oltre la famiglia, mi ha mai voluto così bene come lei” ha confessato l’ex tronista che ha fatto scoppiare a piangere anche il suo inquilino.

A cura di Gaia Martino

Momento di sconforto per Luca Salatino al Grande Fratello VIP: questa mattina si è svegliato più malinconico del solito ed è scoppiato in lacrime. Sente molto la mancanza della sua fidanzata Soraia Allam Cerruti, conosciuta a Uomini e Donne, scelta a maggio 2022. I due si sono innamorati pochi mesi fa, ma già stanno costruendo il loro futuro insieme, spinti dal profondo amore che provano: hanno comprato casa a Como prima che lui iniziasse il reality, poi una volta terminata l'avventura nella Casa di Cinecittà Salatino ha in programma di chiederle la mano. Le parole d'amore usate nel ricordarla durante lo sfogo con Daniele Dal Moro, hanno fatto scoppiare in lacrime anche l'inquilino.

Le lacrime di Luca Salatino per Soraia

Luca Salatino stamattina non è riuscito a trattenere le lacrime nel ricordare quanto sia importante per la sua vita la fidanzata Soraia Allam Ceruti. Per lei ha usato parole d'amore molto emozionanti, che hanno fatto commuovere anche Daniele Dal Moro.

"Al di là della mia famiglia, non ho mai avuto persone che mi hanno voluto veramente bene. E quando trovi persone vicine a te che veramente danno un valore aggiunto a te, vedi che ti vogliono bene, è una cosa importante per me" ha detto con la voce rotta dal pianto, poi ha continuato:

La mia donna deve stare sempre con il sorriso, ho sempre visto mia madre soffrire, anche per amore. Spero che Soraia quando mi guarda sia orgogliosa di me. Ho bisogno del suo amore, credo di amarla più della mia vita. La lontananza mi ha avvicinato a lei, mi ha dato quello che nessuno mi ha mai dato in vita mia.

L'ex tronista è apparso distrutto, la mancanza è troppo forte: "Abbiamo comprato insieme una casa, a Como, lei sta facendo le pratiche di casa. Mi dispiace non starle vicino in questo momento". Daniele emozionato lo ha rassicurato, ricordandogli che anche Soraia gli vuole un gran bene.

"Dopo il GF Vip me la sposo"

Anche ieri sera Luca Salatino pensava alla sua Soraia. Mentre chiacchierava con Luca Onestini, ha raccontato di sentire molto la mancanza della fidanzata, "Mi manca un botto. È come se crescesse sempre di più, qua dentro non posso sentirla. Mi ricordo tutto, la voce, il profumo". Infine, ha confessato cosa farà una volta uscito dal reality: "Io me la sposo, quando esco da qui le faccio la proposta. So già come chiederglielo".