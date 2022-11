“Soraia Allam Ceruti in auto con un ragazzo”, la fidanzata di Luca Salatino interviene: “Stron*ate” Una segnalazione su Soraia Allam Ceruti ha mandato in tilt i fan di Luca Salatino, un utente Instagram ha raccontato a Deianira Marzano di averla vista in auto con un ragazzo. La fidanzata del concorrente del GF Vip è intervenuta: “Stron*ate”.

A cura di Gaia Martino

Mentre Luca Salatino nella Casa del GF Vip piange per la mancanza di Soraia Allam Ceruti, secondo un utente Instagram quest'ultima si sarebbe divertita due sere fa in assenza del fidanzato. Ieri mattina l'influencer del pettegolezzo online Deianira Marzano ha condiviso la segnalazione di una fan del reality che raccontava di aver visto la giovane influencer in auto con un ragazzo: il gossip poche ore fa è stato smentito dalla diretta interessata.

La segnalazione su Soraia Allam Ceruti

Nelle ultime ore Soraia Allam Ceruti, secondo un utente Instagram, era insieme ad un ragazzo. Una talpa ha raccontato a Deianira Marzano di aver incontrato l'ex corteggiatrice, fidanzata di Luca Salatino, in un bar: "L'ho seguita con lo sguardo fuori e c'era un ragazzo, anche molto figo. Sono stati qualche minuto in auto e poi sono andati via". La segnalazione, resa pubblica dall'influencer del pettegolezzo online, è arrivata sino alla diretta interessata la quale ha risposto: "Stron*ate. Non ero in macchina con nessuno, sono uscita alle 22 e mi è venuta a prendere un'amica. Non sono entrata in nessun bar, nel pomeriggio ero con mia mamma, mia sorella e il bimbo. Avrà avuto un'allucinazione". La fidanzata di Luca Salatino, attualmente nella casa del GF Vip, ha poi spiegato di avere molte cose da sbrigare, dalla casa che ha acquistato con il concorrente ai "problemi in famiglia".

La dedica di Luca Salatino al GF Vip per la fidanzata

A metà novembre Luca Salatino ha celebrato sei mesi d'amore con la sua Soraia Allam Ceruti. Nella casa del GF Vip ha scritto una dedica romantica per lei su un palloncino a forma di cuore, poi mostrato alla telecamera: "Sei mesi di noi, ti amo ogni giorno di più". L'ex tronista sente molto la mancanza della sua dolce metà, spesso si è lasciato andare ammettendo il suo disagio: "Ho bisogno che Soraia mi porti via".