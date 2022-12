Grande Fratello Vip 2022, Luca Salatino abbandona: nominati Oriana, Antonino, Antonella, Sarah Nella puntata del 26 dicembre, la venticinquesima, non c’è stato nessun eliminato ma Luca Salatino ha abbandonato il gioco Ci sono 4 concorrenti in nomination: Oriana, Antonino, Antonella, Sarah.

Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 26 dicembre, la puntata numero venticinque di Santo Stefano, c'è stato l'abbandono già annunciato di Luca Salatino, il quale ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a fare questa decisione. Inoltre, ci sono state le nomination: Sarah Altobello, Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese.

Nessun eliminato nella puntata del 26 dicembre 2022

La puntata del Grande Fratello Vip del 26 dicembre 2022 non era una puntata a eliminazione. Luca Salatino, però, ha deciso di abbandonare la casa. "Non riesco a essere più me stesso", ha spiegato ai concorrenti nella casa e ad Alfonso Signorini, "ci ho provato". Purtroppo, Luca Salatino sente troppo la mancanza della sua fidanzata, Soraya. "Ci hai trasmesso i tuoi valori", ha dichiarato Alfonso Signorini, "ma anche le tue debolezze e la tua debolezza si chiama Soraya".

Chi sono i concorrenti in nomination

I concorrenti in nomination sono Sarah Altobello, Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. Le nomination palesi sono state: Oriana ha nominato Wilma, Nikita ha nominato Giaele, Giaele ha nominato Nikita, Sarah ha nominato Nikita, Attilio ha nominato Wilma, Wilma ha nominato Nikita, George ha nominato Sarah, Edoardo ha nominato Wilma, Micol ha nominato Sarah, Alberto ha nominato Attilio.

Le nomination segrete sono state: Edoardo Tavassi ha nominato Sarah, Antonino ha nominato Edoardo, Patrizia ha nominato Wilma, Luca ha nominato Nikita, Daniele ha nominato Sarah, Antonella ha nominato Micol.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 26 dicembre 2022

Nella puntata del Grande Fratello Vip del 26 dicembre è successo di tutto: Luca Salatino ha abbandonato la casa del Gf Vip. Lo chef ha deciso di lasciare per ritornare dalla sua famiglia e poter stare di nuovo con la sua amata fidanzata, Soraya. Antonella Fiordelisi è stata al centro di una polemica soprattutto con Edo Tavassi, che le ha dato della vittima. C'è stato uno scontro tra Nikita Pelizon e Sarah Altobello, infine Dana Saber – la concorrente entrata più di recente – è stata messa all'indice da tutte le ragazze perché considerata antipatica. Dana Saber si è scontrata soprattutto con Oriana Marzoli e Nicole Murgia dimostrandosi da subito una mina vagante per le dinamiche della casa più spiata d'Italia.