Luca Salatino lascia il Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata del 26 dicembre Questa sera, 26 dicembre, Luca Salatino ufficializzerà la decisione di lasciare la Casa. Tutte le anticipazioni della prossima puntata del Grande Fratello Vip.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata del Grande Fratello Vip del 26 dicembre, Luca Salatino ufficalizzerà la decisione di abbandonare la Casa. L’ex tronista di Uomini e Donne ha vissuto male questa esperienza, palesando la volontà di lasciare il gioco fin dalle prime settimane. Incitato dalla fidanzata Soraia Cerruti, il Vip è riuscito a tenere duro per qualche mese ma questa sera, quando il conduttore Alfonso Signorini gli chiederà se intende accettare la proposta del reality di allungare il suo contratto, Luca farà sapere di volere lasciare la Casa. Lo ribadisce a più riprese da settimane e questa sera, finalmente, potrà varcare la porta rossa e tornare alla sua vita.

Perché Luca Salatino lascia il GF Vip

Luca ha già spiegato i motivi che lo spingono a lasciare la Casa di Cinecittà: “Se io faccio altri due mesi da morto, è peggio. Mi peggioro l'immagine, lei mi manca troppo. Forse era il momento sbagliato per questa avventura”.

Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello Vip del 26 dicembre

Questa sera, i Vip scelti da Alfonso Signorini dovranno affrontare diversi argomenti. Innanzitutto, Giaele De Donà riceverà una sorpresa a lungo attesa. “Dopo il lungo silenzio del marito Brad”, ha fatto sapere Alfonso Signorini nel pomeriggio, “nei giorni scorsi ha avuto 5 aerei. Questa sera riceverà la visita inaspettata di un uomo che le farà molto piacere”. Altro argomento della serata riguarderà lo scontro tra Nikita Pelizon, Luca Onestini e Sarah Altobello, così riassunto dal conduttore: “Lo scontro si è allargato a macchia d’olio. Le accuse che Nikita avrebbe rivolto a Sarah non sono passate in silenzio. Sarah è imbufalita e continua a parlarne con i suoi amici Vipponi”. Spazio anche alla discussione sulla nuova e discussa concorrente Dana Saber, già protagonista di una serie di liti nella Casa. Altra novità riguarderà la presenza di Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge in studio, opinionisti d’eccezione in sostituzione dell’assente Sonia Bruganelli. Infine, l’elezione del preferito tra Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli e Sarah Altobello.