GF Vip, Onestini rivela a Sarah Altobello i pettegolezzi di Nikita: “Faceva cose strane fuori”

A cura di Stefania Rocco

Scoppia il caos nella Casa del Grande Fratello Vip a causa di un pettegolezzo presumibilmente riferito da Nikita Pelizon a Luca Onestini a proposito di Sarah Altobello, pettegolezzo che l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di riferire alla diretta interessata. “Faceva cose strane fuori quando andava a cena con certe persone”, avrebbe detto Nikita a Luca, secondo quanto riportato dal Vippone. Un’allusione pesante che ha comprensibilmente infastidito Sarah.

Nikita Pelizon: “Sono solo pettegolezzi”

Quando Onestini, che si era già allontanato da Nikita, ha lanciato la bomba, nella Casa è scoppiato il caos. Nikita, che si è resa conto di essere diventata l’oggetto delle chiacchiere dei coinquilini, ha effettivamente ammesso di avere parlato in certi termini di Sarah e ha quindi provato a spiegare la sua versione dei fatti. “Io e Luca eravamo molto vicini e lei aveva dato una risposta ad un gioco che mi aveva stupito. Anche Sarah aveva risposto di ‘sì’ ad una domanda: ‘Devi fare il film: esci con il regista da sola? E lei disse che ci sarebbe andata da sola’. Ha parlato di situazioni come ‘arrampicatrice sociale’, etc, etc… Sarah più volte ha detto questa cosa in passato e forse stava scherzando, non lo so. Io so delle cose che ha fatto fuori, ok? Ma non vado a parlarne in questo programma, assolutamente no. Poi magari sono solo pettegolezzi che mi ha detto una persona che la conosce da vicino e ci può stare”, ha ammesso Nikita, per poi aggiungere:

Lei dice che in passato è stata una arrampicatrice sociale e dice che lo siamo tutti, ma io non sono d’accordo. Poi mi hanno detto una cosa, ma può essere anche non vera… se poi questa cosa viene utilizzata per buttarmi della merd* addosso fallo pure. Questo è il tuo gioco ma non sicuramente il mio. Io con Luca non vado a parlare male della gente anzi non mi piace parlare male.

Sarah Altobello: “Nikita Pelizon è gelosa di me”

Sarah qui è quindi lanciata in una confusa spiegazione secondo la quale i pettegolezzi messi in giro da Nikita sarebbero solo il frutto di un’insofferenza nei suoi confronti: “Ha messo in mezzo il mio manager. Io l’ho vista una volta a lei… l’ho conosciuta a ‘Casa chi’ quando lo conduceva Alfonso Signorini. Il mio manager voleva lei ma ha detto di no. Lei ha rosicato di me a un certo punto della situazione, lei rosicava ma anche della mia carriera. Lei è stata sempre gelosa di me e sta trovando l’appiglio… Quella è gelosa di me te lo dico io”.