Luca Onestini contro Nikita Pelizon: “Fa la vittima, dice cavolate per farmi passare male” Al Grande Fratello Vip, Luca Onestini si è sfogato con Oriana Marzoli, esprimendo la sua delusione per il comportamento di Nikita Pelizon.

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Al Grande Fratello Vip, il rapporto tra Luca Onestini e Nikita Pelizon si fa sempre più complesso. Il concorrente si è confidato con Oriana Marzoli e ha spiegato di trovare inaccettabile che la gieffina continui ad accusarlo di averla illusa. Ritiene che lo faccia con il preciso scopo di farlo passare per ciò che non è:

Ci siamo sempre detti tutto, ci siamo parlati tutti i giorni e ci siamo detti le cose come stanno. Mi diceva che le stava bene, come stavamo vivendo la cosa. Ora si vittimizza, dice che l'ho illusa, lascialo proprio stare questo argomento qua perché non ci sono le basi.

Lo sfogo di Luca Onestini

Luca Onestini ha confidato a Oriana Marzoli di essere convinto che Nikita Pelizon, stia cercando di screditarlo agli occhi degli altri concorrenti: "Cerca di trovarmi delle robe negative. Cose che prima non pensava. Mi ha scritto una lettera in cui mi descriveva come una persona super empatica, super sensibile, super incredibile e ora mi sta dipingendo come il peggio. A tutto quello che faccio deve dare sempre delle connotazioni negative". E ha continuato:

Se posso tornare a essere suo amico? Ma questa è una persona che ti vuole far passare male. Alla fine l'ho vista come una persona che però non è. Dice che le ho detto di lanciarsi e provare a baciarmi. Ma cosa sta dicendo? Diceva cavolate a te, a Sarah, a Giaele per cercare di dipingere le cose come non sono andate. Mi si è rivoltata contro. Il problema non è che voi possiate non credermi, ci sono le telecamere e ho detto a tutti le stesse cose.

Se gli fosse piaciuta Nikita, si sarebbe fatto avanti

Infine, ha precisato che se gli fosse piaciuta Nikita, non avrebbe avuto alcun problema a farsi avanti con lei: "Per me il fisico è il 50%. La stavo conoscendo. C'erano delle cose che mi piacevano nel feeling che stavamo creando. Se avessi avuto quella cosa che capisco che mi piace una persona, ci sarei andato. Però, mi permetto di voler conoscere prima la persona. Se capisco che una persona mi piace perché non mi devo sbilanciare?"