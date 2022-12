Il confronto tra Nikita Pelizon e Luca Onestini: “Mi hai illusa, ci siamo baciati in confessionale” Al Grande Fratello Vip, traballa l’amicizia tra Luca Onestini e Nikita Pelizon. Quest’ultima è convinta che il concorrente l’abbia illusa. I video del confronto.

A cura di Daniela Seclì

Luca Onestini e Nikita Pelizon hanno avuto un lungo confronto nella casa del Grande Fratello Vip. La concorrente ritiene che il vippone l'abbia illusa. Luca ha rispedito le accuse al mittente e si è detto pronto a mettere fine alla loro amicizia.

Il confronto tra Nikita Pelizon e Luca Onestini

Luca Onestini ha ribadito di non avere intenzione di modificare il suo comportamento per assecondare il volere di Nikita: "Ti ho detto che non esiste che uno venga da me con un elenco di cose che posso fare e un elenco di cose che non posso fare, non esiste al mondo. Non è concepibile. Io mi comporto come mi va di comportarmi". Nikita lo ha accusato di essersi comportato con tutte allo stesso modo. Onestini si è sentito colpevolizzato: "Cerchi sempre di dire che è colpa mia. Se a volte ho cambiato i miei atteggiamenti, era solo per non farti stare male". Pelizon, allora, ha spiegato di avere compreso che il loro rapporto è finito: "Ho capito che è tutto finito, non c'è bisogno che tu lo dica". Luca ha confermato:

No, no te lo dico, perché forse tu lo vuoi anche per iscritto, vuoi che io faccia un comunicato ufficiale. Mi vieni a rinfacciare delle robe che non sono mai successe. Smetto di fare dei gesti perché so che ti danno fastidio e tu dici che così ti illudo. Come facevo a dirti dall'inizio che non vedevo futuro, se non ti conoscevo. L'amicizia per me non è una roba da buttare là come ruota di scorta. Non ho mai detto bugie nella mia vita e ora dici che devo mentire a te.

La condizione di Luca Onestini per ricominciare con Nikita

Il confronto è proseguito vicino alla piscina. Luca Onestini ha continuato a rimarcare come Nikita abbia frainteso i suoi comportamenti: "Ora un abbraccio che uno ti dà per affetto, vuol dire che vuole portarti a letto o vuole mettersi con te". Nikita gli ha confidato di avere vissuto un momento di fragilità a causa dei loro alti e bassi: "Ho pianto, mi sentivo in colpa perché mi dicevo che non ci siamo baciati solo nel momento del gioco, ma anche in confessionale". Ma Onestini ha tagliato corto: