Sonia Bruganelli lascia il GF Vip per due puntate: chi la sostituirà il 26 dicembre e il 2 gennaio Sonia Bruganelli sarà assente al Grande Fratello Vip per due settimane e dunque non sarà in studio nelle puntate del 26 dicembre 2022 e del 2 gennaio 2023. A sostituirla saranno Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, già conduttori del GF Vip Party.

Anche quest'anno, come nella passata edizione del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli non ha intenzione di rinunciare a due settimane di vacanza per poter stare con la sua famiglia durante le festività natalizie. Alfonso Signorini ha annunciato chi prenderà il suo posto il 26 dicembre e il 2 gennaio. Ma andiamo con ordine.

Perché Sonia Bruganelli non sarà in studio il 26 dicembre e il 2 gennaio

Alfonso Signorini, durante la puntata del GF Vip Party trasmessa lunedì 19 dicembre, ha annunciato che a breve Sonia Bruganelli partirà per Dubai e dunque, non sarà presente in studio nelle puntatate del Grande Fratello Vip in onda lunedì 26 dicembre 2022 e lunedì 2 gennaio 2023. Il conduttore del reality ha ironizzato:

Devo fare un annuncio importante, voi sapete che Sonia Bruganelli andrà a Dubai. Finalmente ci liberiamo di lei per ben due settimane. Se ne starà lontana, fuori dai piedi.

Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli sostituiranno Sonia Bruganelli

Nel corso del collegamento con GF Vip Party, Alfonso Signorini ha annunciato chi sostituirà Sonia Bruganelli nelle due puntate in cui non potrà essere presente. Se nell'edizione passata, l'opinionista ha ceduto il posto a Laura Freddi, stavolta il conduttore ha scelto di dare spazio a Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli:

Sostituiremo Sonia Bruganelli con voi. Pierpaolo e Soleil opinionisti d'eccezione del Grande Fratello Vip. Siete pronti? Ragazzi preparatevi. Non fatemi fare brutte figure, mi raccomando, perché dovete essere sul pezzo.

Soleil Sorge ha replicato entusiasta: "Noi siamo pronti, ma il pubblico è pronto a una quadrupla dose di bastardini? Sai come risvegliamo lo spirito natalizio in casa? Passato, presente e futuro. Tutti i fantasmi. Saremo cattivissimi". Signorini le ha fatto eco:

Saremo un covo di bastardoni pazzeschi. Non vedo l'ora di vedervi su quella poltrona. Pretelli, mi raccomando, prepara anche nuove imitazioni, perché ti voglio fare collegare con la casa mentre fai le imitazioni. Spero di fare felici un sacco di vostri fan.

Infine, ha svelato che inizialmente aveva pensato a Giulia Salemi come sostituta di Sonia Bruganelli: "All'inizio l'idea mi era venuta anche su Giulia Salemi, ma lei mi ha stupito perché mi ha detto che preferisce starsene al posto suo. E così ho avuto l'idea di chiamare voi". Salemi ha confermato: "Il mio ruolo è quello, io sono la bastarda col tablet".