Sonia Bruganelli: “Andate oltre ai letti separati, con Bonolis ho costruito una grande famiglia”

A cura di Giulia Turco

Sonia Bruganelli è stufa di dover dare spiegazioni sull’ormai tormentone gossip delle stanze separate con Paolo Bonolis. Era stata lei stessa a parlare della scelta di prendersi i suoi spazi andando a vivere in un appartamento adiacente a quello di famiglia, ma il caso è balzato in cima alle cronache rosa con un’importanza spropositata. Ormai, sulla questione vedono interrogati entrambi ogni volta che ce n’è occasione.

Bruganelli fiera della famiglia allargata con Bonolis

Come sempre provocatoria con i suoi follower, l’opinionista del GFVip è intervenuta su Instagram postando uno scatto a lei molto caro: è la foto di Candice Hansen, moglie di Stefano Bonolis, con in braccio il piccolo Sebby, il suo nipotino acquisito. “Per chi ancora si chiedesse cosa abbiamo costruito io e Paolo Bonolis insieme, ecco qui”, scrive Sonia in risposta a chi pensa che il loro legame sia inconsistente o poco profondo. “Candice, moglie di Stefano Bonolis, figlio di Paolo, mi manda questa meravigliosa foto di NOSTRO nipote Sebby. Poi se vi chiedete ancora se io e Paolo dormiamo in camere separate o se viviamo ancora insieme.. STATE PURE FERMI LA’”.

Paolo Bonolis è nonno di due nipotini

Stefano Bonolis è il figlio nato dalla relazione passata tra il conduttore e l’americana Diane Zoeller. Appena lo scorso ottobre Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono diventati nonni per la seconda volta con la nascita del piccolo Sebastiano Silvio, per la gioia di entrambi. L’opinionista ha per altro un ottimo rapporto con i figli che Bonolis ha avuto dal precedente matrimonio. “Sarai un padre meraviglioso”, aveva fatto sapere a Stefano in occasione della nascita del piccolo. Il primo nipote ad allargare la famiglia però è stato Theodore. Si tratta del primogenito di Martina Bonolis, sorella di Stefano, nato nel 2020.