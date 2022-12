Sonia Bruganelli: “Io e Paolo Bonolis non prendiamo neanche il caffè insieme, ignorarsi fa bene” Intervistata dal settimanale Nuovo, Sonia Bruganelli ha confermato la questione dell’appartamento separato da Paolo Bonolis. “Serve un sano ignorarsi, è facilissimo”, ha consigliato. “Ognuno fa la propria vita, ci si incontra ogni tanto dentro l’appartamento”.

A cura di Giulia Turco

La coppia Bruganelli Bonolis continua a far chiacchierare il gossip. Nel mirino del pettegolezzo è finita la notizia della loro non separazione, ma al tempo stesso la scelta di vivere sotto due tetti diversi. Per loro il segreto per la solidità del matrimonio è proprio questo: essere uniti ma distanti.

Il segreto di Bonolis e Bruganelli è vivere separati

“Non c’è una formula magica per durare come coppia, serve un sano ignorarsi, è facilissimo”, puntualizza ironica Sonia Bruganelli in una recente intervista al settimanale Nuovo. “Ognuno fa la propria vita, ci si incontra ogni tanto dentro l’appartamento. Nemmeno il caffè prendiamo insieme. Io lo bevo a casa, lui invece al bar”. Insomma, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono il giorno e la notte, ma come si sa gli opposti si attraggono. Confermata la questione dell’appartamento diviso, che ha fatto discutere parecchio dopo le rivelazioni dell’opinionista del GFVip. “Sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con nostra figlia Adele. Dormire in camere separate è un segno di civiltà”, spiega e conferma.

Il giallo sulle due case separate

Bonolis ha sempre confermato, con discrezione, la questione del vivere separato da Sonia Bruganelli. Più cauto sull’argomento, ha spiegato che negli anni si sono trovati ad acquistare un appartamento aggiuntivo che ha ampliato quello di famiglia. È lì che Sonia ha trovato uno spazio tutto suo da condividere con la figlia Adele. Mentre il conduttore però ha sempre parlato di appartamenti adiacenti, in un’intervista al Corriere della Sera dello scorso settembre Bruganelli ha parlato addirittura di due palazzi diversi. “Stiamo ancora insieme, certo, ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita”. Di sicuro a cose fatte l’opinionista chiarirà meglio la questione, lasciando capire quanto la sua nuova casa le consenta di preservare la propria intimità rispetto al marito.