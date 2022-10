È nato Sebastiano, il primogenito di Stefano figlio di Paolo Bonolis È nato il primo figlio di Stefano Bonolis, come annunciato dal figlio del conduttore su Instagram. Paolo Bonolis, quindi, è diventato nonno per la seconda volta.

A cura di Ilaria Costabile

Nella giornata di sabato 22 ottobre è venuto al mondo Sebastiano Silvio, il primogenito di Stefano Bonolis, come annunciato dal figlio del noto conduttore con un post su Instagram in cui ha condiviso le prime foto del bambino, rivelando per l'appunto il nome e anche il peso del nascituro.

L'annuncio della nascita

"Benvenuto al mondo angelo di papà. Sebastiano Silvio nato 10/21/22 5.1 chilogrammi" scrive il neopapà, una dedica dolcissima, scritta anche in inglese, con la quale condivide uno dei momenti più emozionanti della sua vita. La mamma, Candi, scherza sul peso del suo bambino e infatti scrive: "Ve l'avevo detto che non avrei avuto due gemelli. Solo due bambini in uno. Inutile dire che è sulla bocca di tutti nel reparto maternità. Ti amiamo oltre ogni dire". Inizia così l'avventura da genitori di Stefano Bonolis e la sua compagna, supportati a distanza anche da Sonia Bruganelli che su Instagram pubblica appositamente un post per congratularsi con loro, dando il benvenuto al nuovo arrivato nella famiglia.

Paolo Bonolis nonno bis

Era stata proprio Sonia Bruganelli a condividere su Instagram un pensiero rivolto al primogenito di Paolo Bonolis, in attesa della nascita del piccolo Sebastian. L'opinionista del GF, infatti, aveva scritto: "Oggi questo meraviglioso ragazzo diventerà papà. Stefano, sarai un papà meraviglioso". Nessun commento, invece, da parte del nonno, Paolo Bonolis, che in queste ora non ha pubblicato nulla sui suoi canali social per condividere la gioia di diventare nonno per la seconda volta. Il conduttore, infatti, come d'altronde era accaduto per il primo nipotino, Theodore, figlio di Martina e nato nel 2020, aveva parlato dell'evento solo nelle settimane successive alla nascita del bebè. A Verissimo, però, il conduttore aveva dichiarato di essere molto contento di questo nuovo arrivo nella sua famiglia, già sapendo che si sarebbe trattato di un maschietto.