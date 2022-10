Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, altro che crisi: le foto del weekend d’amore in famiglia Chi pubblica le foto del weekend in famiglia a Trieste, dove Paolo Bonolis e Sonia sono andati a trovare il figlio Davide. “Allontanando voci di crisi e distanza, le immagini di Paolo e Sonia a colazione insieme con il figlio Davide sono la testimonianza di una famiglia unita”.

A cura di Giulia Turco

(Foto Chi)

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono uniti da un legame strettissimo. Non solo per la famiglia che sono riusciti a crearsi intorno, ma anche per quel ricercato equilibrio tra la coppia, tra la vita privata e il lavoro, che li preserva come due metà perfettamente a sé stanti. Sarà la conduttrice, per il secondo anno di fila impegnata sulla poltrona di opinionista del GFVip, a presentare l'ultimo libro del marito, che è il dialogo tra marito e moglie durante una lunga e profonda notte.

I weekend a Trieste per vedere il figlio Davide

Nessuna crisi tra i due coniugi, come si era ipotizzato qualche settimana prima per via delle piccanti provocazioni sui social lanciate da Sonia Bruganelli. “Spera solamente di non ripensarci mai perché questa colta non mi troverai…”, scriveva su Twitter citando, probabilmente, un passaggio dell’ultimo libro del marito. Altro che allontanamento. Ora che il figlio Davide ha firmato un contratto triennale con la Primavera della Triestina, le trasferte fuori dalla Capitale per Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono una scusa in più per concedersi uno spensierato momento in famiglia.

Chi li ha fotografati durante uno degli ultimi fine settimana a Trieste, in occasione della Barcolana. L’occasione giusta per trascorrere del tempo con Davide, anche per nonna Giulia che è partita da Roma insieme a Sonia, dopo la sua puntata al GFVip. Risate, baci e carezze: traspare serenità dalle foto pubblicate sul settimanale. “Allontanando voci di crisi e distanza, le immagini di Paolo e Sonia a colazione insieme con il figlio Davide sono la testimonianza di una famiglia unita”.

(Foto Chi)

La verità sulla questione delle camere separate

Ospite a Verissimo pochi giorni prima, lo stesso Bonolis ha rassicurato sulla serenità del suo matrimonio, spiegando cosa c’è davvero dietro alla scelta di dormire separati. “Ho acquistato un appartamento adiacente al nostro, abbiamo fatto una porta, abbiamo ampliato e quindi di sono create più stanze”, ha detto il conduttore a Silvia Toffanin. “Vivo in una casa stile Bonolis da 20 anni”, ha aggiunto Bruganelli sui social. “La casa è da ristrutturare e voglio farla a gusto mio. Quindi sì, andrò fisicamente, ma sarà collegato da due perte all’altro”.