Sonia Bruganelli: “Spera di non ripensarci, stavolta non mi ritroverai”, torna il fantasma della crisi Sonia Bruganelli scrive su Twitter un messaggio piuttosto criptico, che fa pensare ad una crisi col marito Paolo Bonolis. A ben guardare, però, sembra che si tratti della promozione del nuovo romanzo del conduttore tv.

A cura di Ilaria Costabile

Sono diversi mesi che tra le pagine delle cronache rosa spunta l'ipotesi di una possibile crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Celebrati come coppia inossidabile, con i loro alti e bassi e la vita in case separate, i due hanno affrontato le voci di una rottura smentendo con una certa fermezza, eppure l'opinionista del Grande Fratello Vip continua a scrivere tweet piuttosto criptici, che potrebbero avvalorare le ipotesi di un allontanamento. Fonti vicine alla coppia, contattate da Fanpage.it, non si sbilanciano a riguardo e tra le varie supposizioni, spunta anche quella di diffondere la notizia del nuovo libro scritto dal conduttore tv e prossimamente in libreria.

Il messaggio di Sonia Bruganelli

"Spera solamente di non ripensarci mai perché questa volta non mi ritroverai" si legge sul profilo Twitter di Sonia Bruganelli, una frase non direttamente riferita a qualcuno, ma tenendo conto delle indiscrezioni circolate in questi mesi, secondo cui la coppia sarebbe stata sul punto di separarsi, una frase del genere non può che far sorgere qualche dubbio. Sembra, infatti, l'appello di qualcuno che dopo aver perdonato a lungo, non è più disposto a restare dinanzi all'ennesima delusione. Un tweet piuttosto vago, ma che lascia spazio a non poche interpretazioni, davanti alle quali fonti vicine alla coppia contattate da Fanpage non hanno fornito spiegazioni chiare.

La promozione per il libro di Paolo Bonolis

A ben guardare, un'ora prima del criptico tweet, Sonia Bruganelli aveva pubblicato una foto della copertina di "Notte fonda", il nuovo romanzo del marito Paolo Bonolis, scrivendo: "L'uomo più intelligente e ironico che io abbia mai conosciuto. Senza se e senza ma. L'uomo che ringrazierò per sempre e che per sempre sarà un punto di riferimento". Una dedica che agli occhi di qualcuno più malizioso potrebbe assumere toni nostalgici, come se l'imprenditrice volesse dire qualcosa tra le righe, senza esprimerlo direttamente. L'ipotesi più plausibile, però, è quella che si tratti di una blanda promozione dell'ultima fatica letteraria del conduttore di Canale 5, considerando che proprio la sua consorte conduce un piccolo spazio dedicato ai libri, chiamato per l'appunto "I libri di Sonia". Il romanzo è arrivato in libreria proprio oggi, 4 ottobre 2022, e racconta dell'amore tra marito e moglie che si ritrovano a parlare del loro passato, ma anche dei massimi sistemi, passeggiando in una Roma avvolta nella notte.