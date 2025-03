video suggerito

Jennifer Lopez contro Ben Affleck: "È furiosa per le sue foto con l'ex moglie Jennifer Garner" Sembrerebbe che Jennifer Lopez, fresca di divorzio da Ben Affleck, sia "furiosa" e "completamente in tilt" dalle recenti foto del suo ex marito in compagnia della sua storica ex, Jennifer Garner, che ultimamente stanno facendo il giro dei social.

Jennifer Lopez e Ben Affleck non sono più marito e moglie dallo scorso 21 febbraio, data in cui è stato ufficializzato il divorzio. A più di due settimane dalla notizia della loro rottura, un'indiscrezione alimenta l'ipotesi che tra i due le cose non siano finite bene. Una fonte vicino all'attrice, infatti, ha fatto sapere a Page Six che Lopez "non è per niente contenta" di vedere le foto di Ben Affleck insieme alla sua ex moglie Jennifer Garner.

"Jennifer Lopez è furiosa per le foto di Ben Affleck con Jennifer Garner", l'indiscrezione

Jennifer Lopez sarebbe "furiosa" e "completamente in tilt" per le foto di Ben Affleck e della sua ex moglie Jennifer Garner che in questi giorni stanno circolando sui social. I due sono stati insieme per oltre dieci anni e dalla loro relazione sono nati Violet Anne, Seraphina Rose Elizabeth e Samuel. È proprio per via dei loro figli che, nonostante la loro separazione nel 2015, sono sempre rimasti uniti per crescerli. Per Lopez, però, vedere le immagini della famiglia unita è doloroso come "sale su una ferita". Di recente, infatti, sono stati pubblicati diversi scatti del tredicesimo compleanno del terzogenito dei due attori, immagini in cui è palese il clima rilassato e sereno tra loro.

I sospetti di Jennifer Lopez su Ben Affleck e Jennifer Garner

Jennifer Lopez non ha mai nascosto di covare dei sospetti sulla natura del rapporto tra Ben Affleck e la sua ex moglie Jennifer Garner. A settembre, su InTouch, era comparsa un'indiscrezione secondo la quale l'attrice e cantante avrebbe deciso di lasciarlo anche per questo motivo. Sulla rivista americana si legge:

Vedere le foto di loro che assomigliavano più a una coppia che a una coppia di ex è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per J. Lo, è stata la spinta di cui aveva bisogno per chiedere finalmente il divorzio.

Secondo la fonte, Ben Affleck avrebbe sempre descritto Jennifer Garner come "una santa":

JLo ha dovuto accettarlo perché sosteneva che non c'era nulla di cui essere geloso. Ma è stato un grosso problema nel loro breve matrimonio perché ogni volta che litigavano lui correva da Jen.