Jennifer Lopez e Ben Affleck raggiungono l'accordo sul divorzio: "Ciascuno manterrà il suo acquisito" Ciascuno terrà il suo acquisito durante il matrimonio: Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno trovato l'accordo per il divorzio, fa sapere TMZ, che sarà finalizzato tra circa un mese. I Bennifer hanno rifiutato il mantenimento: gli accordi sulla casa acquistata insieme, però, restano segreti.

A cura di Gaia Martino

Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno trovato l'accordo per il divorzio e tra un mese, fa sapere TMZ, i Bennifer potranno chiudere definitivamente la loro storia d'amore. Si erano ritrovati dopo circa 20 anni dal loro primo fidanzamento (risalente al 2002), hanno celebrato le nozze che annullarono nel lontano 2004, anno in cui si lasciarono prima di tornare insieme nel 2021. Il matrimonio è stato celebrato nel luglio 2022, a Las Vegas, ma dopo soli due anni qualcosa è andato di nuovo storto. Nell'agosto 2024 hanno annunciato la separazione e nelle ultime ore avrebbero trovato l'accordo per dirsi ufficialmente addio.

L'accordo per il divorzio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez

TMZ fa sapere che Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno deciso di chiudere il loro matrimonio "con ciò che hanno acquisito individualmente" durante il periodo uniti. "I soldi guadagnati da Ben con i vari progetti cinematografici sono suoi", e stesso discorso vale per Jennifer Lopez: "Nessuno dei due pagherà il mantenimento all'altro". Sarebbe questo l'accordo raggiunto dai Bennifer per mettere la parola fine al loro matrimonio, che tanto hanno atteso ma che ha avuto vita breve. Il sito web americano aggiunge che i termini riguardanti la casa che hanno acquistato insieme a Beverly Hills – ora in vendita per 61milioni di dollari – "sono riservati": "È sul mercato, ma finora nessuno vuole acquistarla". L'accordo, inoltre, rivelerebbe anche che la cantante e attrice americana abbandonerà il cognome Affleck e tornerà a essere Jennifer Lynn Lopez. Il divorzio sarà ufficialmente finalizzato il 20 febbraio 2025, scrive TMZ, ovvero sei mesi dopo la decisione di separarsi.

JLo: "Ho nascosto le difficoltà ai miei figli"

Per Jennifer Lopez, la separazione è stato un boccone amaro da buttare giù. La cantante e attrice raccontò della rottura che "per poco non mi ha distrutta", e a Interview Magazine, parlando del film Unstoppable che la vede protagonista, ha spiegato di aver vissuto una storia simile a Judy (mamma di Anthony Robles) e di aver protetto i suoi figli dal vortice di notizie riguardanti la separazione.