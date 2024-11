Jennifer Lopez sul divorzio da Ben Affleck: “Ho nascosto le difficoltà ai miei figli, non volevo appesantirli”

video suggerito

Jennifer Lopez ha raccontato in un'intervista, usando come pretesto l'ultimo film di cui è stata protagonista, come abbia cercato di tenere alla larga dai suoi problemi i figli Max ed Emme. L'artista faceva riferimento alla separazione con Ben Affleck.

A cura di Ilaria Costabile

Jennifer Lopez è la protagonista di Unstoppable, un film nel quale ha ritrovato molta della sofferenza vissuta in questi ultimi mesi, davvero difficili da metabolizzare a seguito del divorzio da Ben Affleck. Lo racconta in un'intervista rilasciata a Interview Magazine, dove rivela con il suo personaggio ha incontrato talmente tante affinità, da riuscire ad immedesimarsi completamente, vivendo situazioni anche simili, parlando quindi della sua rottura che "Per poco non mi ha distrutta".

Jennifer Lopez e la premura verso i suoi figli

Il film è prodotto dalla casa di produzione di Matt Damon, migliore amico di Ben Affleck e racconta la storia di Anthony Robles, campione di wrestling nato con una sola gamba, cresciuto da sua madre, Judy, una donna che è riuscita a crescere i suoi figli senza che loro sapessero di tutti i problemi che, in realtà, doveva affrontare a loro insaputa. "Credo che molte donne abbiano vissuto situazioni simili, e io e Judy ne abbiamo parlato tanto" dice JLo parlando dell'incontro che ha avuto con la donna prima di iniziare le riprese. Soffermandosi sul film, l'artista ha sottolineato come Unstoppable parli a molte donne:

Unstoppable" è un film vicino alle donne che vivono relazioni complicate. Quando io e Judy ci siamo conosciute meglio, volevo che lei si sentisse davvero tranquilla a parlarmi dei dettagli, perché per quanto la storia sia bella, è la lotta che la rende davvero grande. C'era tutta una storia diversa, che lei viveva e che nascondeva ai suoi figli, proteggendoli da tutto questo.

Atteggiamento che ha adottato lei stessa quando stava affrontando la separazione da Ben Affleck e non voleva che i suoi figli si preoccupassero per il suo stato d'animo, per cui ha cercato di tenere lontani dai suoi problemi Max ed Emme. JLo ha poi continuato con un'ultima riflessione sul film:

Per me era fondamentale non solo interpretare la madre che i suoi figli conoscevano, ma anche la donna che ha cresciuto questi ragazzi, trovando la sua forza e superando le sue difficoltà, e assicurandosi che i suoi figli ne traessero beneficio, invece di essere appesantiti dai suoi problemi. E per me è stato un personaggio completo, bellissimo da interpretare. Mi è piaciuto davvero perdermi nel ruolo, non volevo che la gente vedesse me, ma Judy