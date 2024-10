Claudia Gerini: “Riccardo Sangiuliano mi ha fatto tornare la voglia di condividere”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Claudia Gerini è apparsa felice e sorridente insieme al compagno Riccardo Sangiuliano, sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. L'attrice, presente alla rassegna per presentare il film dei Manetti Bros U.S. Palmese, si è mostrata radiosa, supportata dall'amore dell'uomo che oggi è al suo fianco.

Claudia Gerini e il nuovo incontro con l'amore

Intervistata dal settimanale F, l'attrice ha raccontato come non abbia mai rinunciato all'amore, nonostante in passato non siano mancate delusioni; ma questa sua tenacia le ha consentito di viversi pienamente ogni incontro:

Alle donne che dopo aver avuto delusioni in amore ci rinunciano, direi al contrario di insistere fino a che non lo trovano. Bisogna cercare ovunque senza mai smettere. Per essere amate dobbiamo amare e non rinunciare a un sentimento cosi bello, che ci fa stare cosi bene. Può capitare che nella vita alcune persone possano deluderti, ma devi riattaccare i pezzi rimasti e dire: "Io non merito questo, ma molto di più". E quel "di più" devi andare a prendertelo.

Ed è così che ha incontrato l'imprenditore Riccardo Sangiuliano, una vecchia conoscenza diventata negli ultimi mesi qualcosa di davvero speciale: "Dopo due anni da single, lui mi ha fatto tornare la voglia di condividere". Gerini si dice appagata: "È una storia che mi fa stare molto bene e dà pienezza alla mia femminilità. Spero di continuare a farlo felice, e che lui continui a far felice me".

La sua fragilità e gli amori passati

La consapevolezza maturata in questi anni, durante i quali è riuscita a lavorare in maniera più approfondita su di sé, è stata importante per capire da quali situazioni fuggire a gambe levate, pur riconoscendosi una certa fragilità:

Sei più fragile perché pensi agli errori commessi, magari ti rendi conto di avere meno vita davanti, ma dall’altro lato impari meglio a capire cosa ami e cosa no e sai quali sono le situazioni da evitare perché ti hanno fatto male in passato

In merito, poi, agli amori passati, da cui sono nate anche le sue due figlie Rosa, avuta dall’ex marito, il manager Alessandro Enginoli, e Linda, dalla storia d'amore con il cantante e regista Federico Zampaglione, l'attrice rivela di avere un unica guida per sostenere la sua famiglia:

Mi sono sempre ricordata cosa mi ha unito ai padri delle mie figlie e ho cercato di mantenere con loro un bel rapporto da co-genitore, anche se non c’era più la coppia. Entrambi hanno sempre avuto accesso illimitato alla mia casa. La separazione è dolorosa, ma per come sono fatta io, voltare totalmente pagina e non avere più rapporti con quello che con te ha condiviso un pezzo di vita è una cosa innaturale