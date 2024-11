video suggerito

Selena Gomez, Jessi nel film Emilia Perez: "Sono una scoperta continua, ma avrei bisogno di più autostima"

A cura di Elisabetta Murina

Selena Gomez è Jessi nel nuovo film Emilia Perez, in uscita il 9 gennaio nelle sale cinematografiche italiane. In un incontro con la stampa estera, l'attrice ed ex star Disney ha parlato del suo ruolo, sottolineando le differenze e i punti che le piacerebbe avere in comune con il suo personaggio.

"Avrei bisogno di più autostima"

"Il film celebra le donne che cercano la loro identità perché nessuno è perfetto ed è fondamentale aiutare chi si sente ai margini della società e ferito", ha raccontato Gomez a Vanity Fair a proposito del suo ruolo in Emilia Perez. A proposito del rapporto che ha con se stessa, ha precisato: "Sono una scoperta continua e non smetto mai d’imparare, come mi ripetono sul set di Only murders in the building. Cerco di fare delle scelte e rimanere fedele a me stessa e coerente e uso la piattaforma che ho per dare voce a chi non ne ha".

A proposito del personaggio di Jessi, donna forte e determinata, ha rivelato di ammirarne sopratutto una parte: "L'autostima, ne avrei più bisogno rispetto a quella che ho". Ed è una versione più audace di se stessa, di cui non ha mai avuto paura, anzi: "Sono io che ho voluto fare il provino proprio perché la sceneggiatura è provocatoria, sfacciata, coraggiosa. Certo, poteva finire male e io non parlo fluentemente lo spagnolo, ma ci ho messo tutta me stessa".

Selena Gomez e il messaggio sull'autostima

Anche se ha raccontato di avere bisogno più di quella che ha, Gomez in passato si è fatta portavoce di messaggi sul body positivity e sull'autostima. Nell'estate 2022, in un video pubblicato su Tiktok, si era mostrata in costume e aveva parlato del suo corpo. Stesa in barca e indossando un costume intero, si accarezzava la pancia e sfoggiava le sue curve con sicurezza: "Non tiro dentro un ca*zo, le vere pance sono tornate di moda". Alcuni le hanno scritto messaggi emozionanti: "You make me feel comfortable in my own skin", tradotto "Mi fai sentire a mio agio nella mia pelle".