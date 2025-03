video suggerito

Ben Affleck sul divorzio da Jennifer Lopez: “Ho grande rispetto per lei” In un’intervista a GQ, Ben Affleck racconta del rispetto (e forse dell’amore) che ancora nutre per l’ex moglie Jennifer Lopez. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ben Affleck rompe il silenzio su Jennifer Lopez, smentendo qualsiasi scandalo o altro gossip dietro la loro separazione. In un’intervista a GQ, che lo stesso magazine definisce "la più sincera di sempre", l'attore racconta la fine del matrimonio come il percorso di due persone che cercano di capire le proprie vite e relazioni, ammettendo che probabilmente avrebbero avuto bisogno di terapia di coppia. Ben Affleck ha spiegato di aver deciso di parlare solo adesso perché la vergogna e la vulnerabilità lo hanno spinto a mantenere riservati i dettagli della loro rottura.

Che cosa ha detto Ben Affleck su Jennifer Lopez

Ben ha chiarito la sua posizione riguardo al documentario del 2024, "The Greatest Love Story Never Told", in cui i fan avevano notato come apparisse infelice – precisando che neanche questo ha contribuito alla loro rottura, e che si è coinvolto solo per sostenere Jennifer. Ha elogiato J.Lo per la sua capacità di gestire i riflettori meglio di lui, ma ha ammesso di essere consapevole di ciò a cui andava incontro entrando nella relazione, pensando che avrebbe avuto un "esame interessante" sull'intera questione del documentario. Il protagonista di "The Accountant 2" ha spiegato di non avere problemi a parlare della sua vita personale – purché i suoi veri sentimenti emergano – e in questo caso, stava rendendo davvero chiaro che Jennifer Lopez è una donna per cui nutre ancora molto rispetto.

Il divorzio finalizzato il mese scorso

Il divorzio tra Ben e Jen è stato finalizzato il mese scorso. La coppia si era fidanzata per la prima volta nel 2002, prima di lasciarsi e sposarsi nel 2022. TMZ ha riportato che non avevano un accordo prematrimoniale quando si sono sposati nel 2022. Ci sono voluti circa cinque mesi, ma hanno risolto tutte le questioni riguardanti i beni comuni – denaro dai loro progetti durante il matrimonio – e hanno raggiunto un accordo sulla villa di Beverly Hills da 60 milioni di dollari che avevano acquistato insieme.