Jennifer Aniston e Pedro Pascal insieme: le foto della cena in un noto ristorante di West Hollywood Jennifer Aniston e Pedro Pascal sono stati fotografati insieme durante una cena in una nota location di Hollywood. Il Daily Mail racconta la loro serata avanzando il gossip di una loro presunta relazione.

A cura di Gaia Martino

Jennifer Aniston potrebbe aver ritrovato l'amore. La celebre attrice dopo la separazione da Justin Theroux, avvenuta nel 2018, non era più finita al centro della cronaca rosa per le sue relazioni amorose: ci finisce ora, stando a quanto riprota il Daily Mail, dopo essere stata paparazzata a cena in compagnia di Pedro Pascal, l'attore cileno naturalizzato statunitense noto per aver interpretato Oberyn Martell nella serie televisiva Il Trono di Spade e il Generale Acacio nel film Il Gladiatore 2.

Il gossip su Jennifer Aniston e Pedro Pascal

Il Daily Mail racconta che i due celebri attori sono stati avvistati mentre lasciavano il Tower Bar al Sunset Tower Hotel a West Hollywood, una delle location più frequentate dalle celebrità a Los Angeles, dopo aver trascorso alcune ore insieme, a cena. Con un look casual, sono stati fotografati dai paparazzi del quotidiano britannico mentre, all'esterno del locale, chiacchieravano prima di salutarsi e ritornare nelle loro abitazioni. Nessun gesto intimo tra i due può attualmente confermare una presunta relazione, soprattutto perché l'incontro potrebbe essere avvenuto per questioni lavorative. Pedro Pascal, infatti, stando ai rumors, potrebbe apparire nella serie televisiva The Morning Show prodotta dalla collega, Jennifer Aniston.

Il siparietto insieme ai Critics Choice Awards

Non è la prima volta che i due si mostrano insieme in pubblico. Nel gennaio 2024 Jennifer Aniston e Pedro Pascal sono apparsi vicini, sorridenti, ai Critics Choice Awards. La star di The Last of Us afferrò la mano della collega che guardando la telecamera, esclamò: "Oh mio Dio" con tono scherzoso. Proprio in quella occasione, davanti alle telecamere, insieme a Reese Witherspoon, la Aniston chiese al collega se gli avrebbe fatto piacere partecipare a The Morning Show. "Proponimelo subito", disse lui. La loro complicità non passò inosservata e dopo le immagini del sabato sera trascorso insieme, il mondo del gossip li vede protagonisti di un presunto flirt.