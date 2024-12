Ben Affleck in vacanza con i figli per il Natale 2025, per l’attore prime feste senza Jennifer Lopez

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Ben Affleck trascorrerà il suo primo Natale da single senza Jennifer Lopez in compagnia dei suoi figli. Secondo People, che cita una fonte rimasta anonima, l’attore avrebbe deciso di trascorrere le feste insieme ai ragazzi nati dal matrimonio con Jennifer Garner: Violet Anne (19 anni), in pausa dal suo primo anno universitario a Yale, Seraphina Rose (15 anni) e Samuel (12 anni). Affleck, oggi 52enne, sarebbe “sano, single e pronto a godersi la vita”, secondo la fonte interpellata da People.

Ben Affleck con Jennifer Garner durante in Ringraziamento, ma lei è legata a John Miller

La decisione di Affleck di trascorrere il Natale 2024 insieme alla sua famiglia compresa, presumibilmente, la ex moglie Jennifer Garner non rappresenta un ritorno di fiamma. L’attore e la collega e sua ex moglie erano già stati avvistati insieme per il Ringraziamento, occasione durante la quale erano stati fotografati sorridenti e vicini mentre servivano pasti gratuiti alla comunità di senzatetto di Los Angeles durante la Midnight Mission. Un evento benefico al quale Affleck e Garner avevano deciso di presenziare insieme a testimonianza del fatto che, al di là della rocambolesca rottura (con presunto tradimento annesso), i due erano e restano una famiglia. Jennifer, che sta frequentando l’imprenditore John Miller, “vuole solo che i suoi figli siano felici”.

Jennifer Lopez “sta bene ed è pronta per il nuovo anno”

Secondo People, anche Jennifer Lopez starebbe vivendo serenamente questo primo Natale da single. Dopo la decisione di chiedere il divorzio, la popstar sarebbe pronta a guardarsi avanti. “Ha avuto un anno difficile ma sta bene. È pronta al Natale e a ricominciare approfittando del nuovo anno”, ha svelato una fonte vicina a J.Lo a People. Anche lei, come Affleck, sarebbe rimasta single dopo la decisione irrevocabile di separarsi.