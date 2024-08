video suggerito

Justin Bieber papà e Hailey Baldwin mamma: è nato il primo figlio Jack Blues Justin Bieber ha annunciato di essere diventato papà. L’artista, in un post pubblicato su Instagram, ha condiviso con i fan la gioia per la nascita del primogenito. La mamma è la modella Hailey Baldwin. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Justin Bieber e Hailey Baldwin Bieber sono diventati genitori. È nato il loro primo figlio. La coppia lo ha annunciato su Instagram. Hanno avuto un maschietto e per lui hanno scelto il nome Jack Blues. In queste settimane, la modella ha documentato la gravidanza sui social, condividendo con gli oltre 53 milioni di follower gli scatti del pancione.

Justin Bieber papà, è nato Jack Blues

È stato Justin Bieber ad annunciare la nascita di Jack Blues. Sabato 24 agosto, l'artista ha pubblicato su Instagram una foto che ritrae il piedino del bambino. Poche semplici parole per accompagnare lo scatto: "Benvenuto a casa Jack Blues Bieber". Inutile dire che il post è stato accolto da una valanga di interazioni. Nel momento in cui scriviamo, si contano oltre 7 milioni di like e oltre 300 mila commenti carichi di entusiasmo e auguri di una vita felice. Per il momento la mamma del bebè, Hailey Baldwin, si è limitata a condividere il post nelle storie di Instagram.

Hailey Baldwin mamma, la modella ha vinto le sue paure

E pensare che solo lo scorso anno, precisamente a maggio 2023, Hailey Baldwin – in un'intervista rilasciata al Times – aveva parlato del desiderio di maternità, ma anche delle paure che la frenavano: "Ogni volta che penso di allargare la famiglia scoppio a piangere. Voglio così tanto dei figli, ma ho paura". A preoccuparla erano gli effetti della fama sul bebè:

È già abbastanza che le persone dicano cose su mio marito o i miei amici. Non riesco a immaginare di dovere affrontare anche gente che dice cose spiacevoli su un bambino. Con i figli possiamo solo fare del nostro meglio per crescerli e fare in modo che si sentano amati e al sicuro.

E oggi il suo desiderio di maternità si è realizzato. È nato il piccolo Jack Blues. La sua nuova avventura da mamma ha avuto inizio.