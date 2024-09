video suggerito

Ultimo e Jacqueline Luna genitori: le foto del baby shower e l'indizio sul nome del bambino Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo presto genitori. Sui social sono compare le foto del baby shower, tra orsacchiotti, palloncini e cupcake al pistacchio anche un'indizio sull'iniziale del nome del loro primogenito.

Davanti ad un pubblico di 65mila spettatori Ultimo aveva annunciato di aspettare un figlio da Jacqueline Luna Di Giacomo. Oggi, con alcune storie pubblicate sul profilo della figlia di Heater Parisi, la coppia ha condiviso con i follower foto in cui spuntano fiocchi blu e alcuni indizi sull'iniziale del loro primogenito (che aveva già anticipato la sorella di Jacqueline).

Il baby shower del figlio di Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo

In un'immagine apparsa sulle sue storie Instagram, Jacqueline Luna Di Giacomo è intenta a scrivere sul calco di un pancione con un pennarello blu: "Baby shower di E", una scritta corredata da un cuoricino rosso. A seguire, la foto di un cane con un fiocchetto celeste. Gli indizi sembrano parlar chiaro, la coppia è in attesa di un maschio il cui nome inizierà per "E". Condivisi con i follower anche alcuni dettagli della festa, dai cucpcake al pistacchio fino agli orsacchiotti e ai palloncini. Tanti anche gli scatti insieme agli amici che hanno preso parte al baby shower.

L'annuncio della gravidanza lo scorso giugno: "Ho imparato cosa significa famiglia"

L'annuncio della gravidanza di Jacqueline Luna Di Giacomo era arrivato lo scorso giugno nel corso di una delle date sold out del tour di Ultimo. Il cantante aveva chiesto alla sua fidanzata di salire sul palco e dopo averle baciato il pancione annunciava al pubblico dello Stadio Olimpico: "Se c'è una cosa che ho imparato da voi è cosa significa famiglia". L'artista ha poi invitato i presenti a cantare Quel filo che ci unisce. Nei giorni Rebecca Jewel Manenti, sorella di Jacqueline, aveva condiviso una foto con lei:

Ora posso finalmente urlare al mondo quanto io sia felice di diventare zia e di sapere che dentro al pancino della persona che amo di più al mondo ci sia un altro cuoricino che batte. Baby E sei già amato più di quanto tu possa immaginare. Non vediamo l’ora di conoscerti. Very very grateful.