video suggerito

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo presto genitori, l’annuncio sui social: “Ciao Italia per un po’” Manca poco alla nascita del primo figlio di Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo. Di recente la coppia ha condiviso sui social uno scatto accompagnato dalla didascalia: “Ciao Italia per un po’”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo saranno presto genitori. Da poco la coppia ha rivelato di aspettare un maschietto e, stando agli indizi lasciati durante il baby shower, il nome del bambino inizierà con la lettera "E". La didascalia dell'ultimo post condiviso dal cantante sul suo profilo Instagram annuncia che i due sono in procinto di partire, lasciando intendere, forse, l'intenzione di far nascere loro figlio all'estero.

Il post di Ultimo: "Ciao Italia per un po'"

Una foto in bianco e nero in cui Ultimo stringe a sé Jacqueline e in primo piano il pianoforte a coda e i loro cani. A corredo di questo scatto il cantante scrive: "Ciao Italia per un po'". Tra i commenti spunta anche quello di Jacqueline, che scherza: "Stai scappando in Messico, dì la verità". Tanti i follower che augurano il meglio alla coppia in vista della partenza e della nascita del loro primo figlio. La futura mamma ha poi ricondiviso l'immagine tra le sue storie Instagram, accompagnandola con una frase della canzone Buon Viaggio di Ultimo: "Sarò il vento che ti scrolla l'ansia di dosso".

Le parole di Heather Parisi sulla figlia Luna Di Giacomo

Heather Parisi, ospite a Verissimo nella puntata di domenica 8 settembre 2024, ha parlato di sua figlia Jacqueline Luna Di Giacomo (con la quale non avrebbe rapporti da molti anni). Ha rivelato di essere molto entusiasta di diventare nonna:

Io sono felice di diventare nonna e di conoscere il mio futuro nipote. Per quale ragione io non vorrei incontrarlo? Ma ci mancherebbe altro. Spero che mi chiamerà nalacrilù, la gente non deve credere alle zecche e ai giornali spazzatura. Ho sempre seguito quello in cui credo.

A proposito delle polemiche per il suo legame con Jacqueline, scaturite dopo la sua intervista a Belve, aveva aggiunto:

La nonna non è la protagonista, qui i veri protagonisti sono i genitori e la creatura che sta per nascere. I giornali devono smetterla di scrivere bugie, tante bugie, e gli influencer devono smetterla di mettermi parole in bocca. I miei avvocati si stanno divertendo, io stufando. Feci un'intervista con una giornalista che faceva di tutto per mettermi in difficoltà, pizzicava in continuazione e insisteva che io raccontassi qualcosa. Ma io non avevo intenzione di parlare. Non ero superficiale, ma glissavo. Non ero bugiarda, ma non volevo parlare.