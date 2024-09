video suggerito

Heather Parisi rompe il silenzio sulla figlia Jacqueline Luna Di Giacomo incinta: "Non devo giustificarmi" Dopo l'annuncio della gravidanza di Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna di Ultimo, la madre Heather Parisi non aveva professato parola. Adesso, però, risponde alle polemiche con lungo post su Instagram: "Voglio essere giudicata per il mio lavoro e le mie idee, non per il mio privato"

A cura di Sara Leombruno

Il tanto atteso commento di Heather Parisi sulle polemiche relative al rapporto con la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo è finalmente arrivato. Qualche mese fa, la 24enne e il suo compagno Ultimo avevano annunciato di aspettare un figlio, il cui nome non è stato ancora rivelato. Sin dalla notizia della gravidanza, non c'era mai stato nessun messaggio da parte della madre, nemmeno un accenno. Cosa che aveva alimentato le voci sul fatto che tra le due non scorresse buon sangue. Poche ore fa, però, la donna ha pubblicato un messaggio chiaro sul suo profilo Instagram: "Non devo difendere, proteggere o giustificare nulla della mia vita privata, non ho mai alimentato il gossip né mai lo alimenterò. Giornali e Tv lo usano come strumento di distrazione della gente. Io lo trovo uguale alla pornografia".

Il post di Heather Parisi in risposta alle polemiche

La showgirl ora vive in Cina con la sua nuova famiglia. Ma sembrerebbe che sia stata anche in Italia in questi giorni, ma che non ci sia stato nessun contatto tra lei e la figlia Jacqueline. Ad ogni modo, nel post Parisi ha ribadito di voler mantenere privata qualunque informazione a riguardo:

M'infastidisce anche quando riguarda gli altri perché mi disgusta l'idea che un personaggio pubblico debba far sapere i suoi fatti privati. Voglio essere giudicata per il mio lavoro, per le mie idee, per le mie battaglie invece che per il mio privato. Oggi molti personaggi del mondo dei social o dello spettacolo usano la propria vita privata per far parlare di sé. Questo succede quando non si ha nulla da raccontare dal punto di vista artistico perché non si hanno una carriera e un talento da artista. Io ho carriera e talento e non parlo dei miei fatti privati ad uso della pruderie e della morbosità di una società in cui farsi i cazzi propri non è più un valore.

Lo scatto di Jacqueline Luna Di Giacomo con il padre Giovanni

Nel frattempo, la giovane, qualche ora fa aveva pubblicato nelle stories una foto in compagnia di suo padre Giovanni Di Giacomo, con cui sembra avere un rapporto totalmente diverso rispetto a quello con la madre. L'uomo la abbraccia affettuosamente, cingendo il pancione; in basso una scritta "Nonno Nanni" con tanto di cuoricino azzurro. Non è raro che Jacqueline pubblichi foto che la ritraggano insieme al suo papà, con il quale è sempre stata particolarmente complice.

Jacqueline Luna Di Giacomo insieme a suo padre Giovanni